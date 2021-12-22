Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 22 декабря 2021 года № 178-рг "О мероприятиях, связанных с празднованием Нового 2022 года и Рождества Христова"

1. Разрешить организацию и проведение на открытом воздухе культурных, развлекательных, досуговых, зрелищных мероприятий, связанных с празднованием Нового 2022 года и Рождества Христова, с очным присутствием граждан (далее - мероприятия) в период с 22.12.2021 по 10.01.2022.

Планы мероприятий (с указанием места и времени проведения мероприятий) утверждаются органами местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области - Кузбасса.

2. Дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, организациям дополнительного образования (далее - образовательные организации) обеспечить проведение новогодних и рождественских мероприятий с соблюдением санитарного законодательства, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и постановлений Главного государственного санитарного врача по Кемеровской области - Кузбассу, в том числе:

обеспечить при проведении мероприятия в образовательной организации (далее - мероприятие) групповую изоляцию в помещениях групп, классов, групповых ячеек;

исключить совместные мероприятия нескольких групп, классов, групповых ячеек в залах, фойе (холле);

осуществлять допуск приглашенных лиц на мероприятие в количестве не более общего количества детей, присутствующих на мероприятии (на одного ребенка одно приглашенное лицо);

обеспечить уборку мест общего пользования, уделяя особое внимание контактным поверхностям, с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

обеспечить на входе возможность обработки рук бесконтактными дозаторами с кожными антисептиками;

обеспечить проведение бесконтактной термометрии при входе в образовательную организацию, не допускать до участия в мероприятии лиц с повышенной температурой тела (37,1°С и более);

осуществлять допуск приглашенных лиц в помещения образовательной организации только при наличии средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов);

предусмотреть возможность приобретения или бесплатного получения средств защиты органов дыхания;

обеспечить наличие в залах, где проводится мероприятие (спортивных, актовых и пр.), оборудования для обеззараживания воздуха, разрешенного для работы в присутствии людей;

предусмотреть наличие емкостей для сбора использованных средств защиты органов дыхания;

при использовании музыкального, актового или спортивного зала после каждого мероприятия должна проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия;

обеспечить соблюдение социальной дистанции для приглашенных на мероприятие лиц;

обеспечить контроль за соблюдением масочного режима приглашенными лицами и сотрудниками на протяжении всего времени мероприятия (за исключением артистов во время проведения мероприятия).

3. При проведении мероприятий для детей в закрытых помещениях (театры, концертные площадки, выставочные комплексы и пр.):

осуществлять допуск на мероприятие персонала, артистов, аниматоров, волонтеров и сопровождающих детей лиц только при наличии сведений о законченной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (не позднее 12 месяцев назад) или перенесенном указанном заболевании (в течение последних 12 месяцев);

предусмотреть продолжительность новогоднего представления/спектакля для детей не более 1,5 часа (без антракта);

обеспечить рассадку зрителей на расстоянии не менее 1,5 метра (за исключением членов одной семьи или группы детей из одного учреждения);

обеспечить наличие в залах, где проводится мероприятие, а также в фойе (холле) оборудования для обеззараживания воздуха, разрешенного для работы в присутствии людей;

обеспечить уборку мест общего пользования, уделяя особое внимание контактным поверхностям, с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия не реже одного раза в два часа;

обеспечить наличие на каждом входе в здание и залы бесконтактных дозаторов с кожными антисептиками для обработки рук;

с целью предотвращения скопления зрителей перед входом в здание составить график прибытия групп детей и сопровождающих на мероприятие, исходя из пропускной способности и количества входов в здание;

организовать проведение бесконтактной термометрии на входе в здание;

не допускать до участия в мероприятии лиц с повышенной температурой тела (37,1°С и более);

предусмотреть возможность приобретения или бесплатного получения средств защиты органов дыхания;

предусмотреть наличие емкостей для сбора использованных средств защиты органов дыхания;

обеспечить контроль за соблюдением масочного режима родителями (законными представителями) детей и сотрудниками на протяжении всего времени мероприятия (за исключением артистов во время проведения представления/спектакля);

при организации новогодних мероприятий для детей в закрытых помещениях с количеством присутствующих более 200 человек:

мероприятие проводить только в виде представлений/спектаклей со сцены/арены со зрительскими местами;

не допускать проведение мероприятий со свободным перемещением детей и сопровождающих их лиц непосредственно во время проведения мероприятия (без зрительских мест);

исключить проведение анимационной программы в фойе, холле здания, где проводится новогоднее представление/спектакль.

4. Установить, что ограничения, установленные распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Кемеровской области - Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 23-рг, от 26.03.2020 № 28-рг, от 27.03.2020 № 29-рг, от 31.03.2020 № 32-рг, от 03.04.2020 № 34-рг, от 06.04.2020 № 36-рг, от 08.04.2020 № 41-рг, от 09.04.2020 № 42-рг, от 11.04.2020 № 45-рг, от 14.04.2020 № 47-рг, от 16.04.2020 № 48-рг, от 25.04.2020 № 55-рг, от 28.04.2020 № 57-рг, от 11.05.2020 № 62-рг, от 24.05.2020 № 69-рг, от 29.05.2010 № 73-рг, от 04.06.2020 № 80-рг, от 08.06.2020 № 84-рг, от 13.08.2020 № 130-рг, от 17.08.2020 № 133-рг, от 08.09.2020 № 143-рг, от 13.10.2020 № 159-рг, от 29.01.2021 № 15-рг, от 04.02.2021 № 19-рг, от 16.02.2021 № 26-рг, от 02.03.2021 № 30-рг, от 29.04.2021 № 55-рг), действуют в части, не противоречащей настоящему распоряжению.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







