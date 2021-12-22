Китай потребовал от немецкого бизнеса разорвать производственные связи с Литвой

Когда в ноябре власти Литвы открывали в республике представительство Тайваня, то не могли до конца просчитать, к каким последствиям приведет этот шаг - причем не только для Вильнюса. Дипломатический конфликт литовцев с Пекином неожиданно аукнулся и в другой стране Евросоюза - Германии.

Как утверждает Reuters, китайская сторона потребовала от немецкого концерна Continental, входящего в тройку мировых лидеров по производству шин и электроники для автопрома, отказаться от поставок на китайский рынок продукции, изготовленной на заводе в Каунасе. И пока немцам по сути нечего противопоставить ультиматуму Китая.

Подробности агентству сообщили сразу два источника, знакомых с ходом дела. Как известно, гигант Continental владеет примерно тремя десятками офисов по всеми миру, где производят электронные комплектующие. Deutsche Welle напоминает, что строительство завода в Каунасе началось в 2018 году. Тогда на церемонию лично приезжала занимавшая пост президента Литвы Даля Грибаускайте, а первую производственную линию осенью 2019 года торжественно запускал нынешний глава государства Гитанас Науседа. Для литовской промышленности это важнейший инвестиционный проект за последние два десятилетия, отмечает издание. Так, немцы собирались вложить в него 95 миллионов евро в течение пяти лет и создать тысячу рабочих мест. "Это пример того, как дипломатическая размолвка между Китаем и Литвой затрагивает бизнес в эпоху глобальных цепочек поставок и влияет на автомобильную промышленность Германии - прибыльную основу крупнейшей экономики Европы", - признает Reuters.

Правда, в МИД КНР заявили, что не требовали от Continental разорвать связи с балтийской республикой. Однако сотрудник дипведомства признал в беседе с Reuters, что "многие китайские компании больше не считают Литву надежным партнером". "Литва должна посмотреть на себя, чтобы понять причину, по которой литовские компании сталкиваются с трудностями в торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем", - отметил собеседник агентства. Представители самого Continental не дают комментариев. При этом в Федеральном объединении немецкой промышленности подтвердили, что с аналогичной проблемой столкнулись около дюжины других компаний в сфере автопрома и сельского хозяйства. Также агентство выяснило, что на следующей неделе Министерство экономики ФРГ созывает экстренное совещание, чтобы найти выход из ситуации.

В Еврокомиссии тем временем собираются пожаловаться на Пекин во Всемирную торговую организацию. Однако Берлин фактически уступил требованиям китайских партнеров. Как стало известно газете Handelsblatt, сейчас Continental укомплектовывает продукцию на экспорт в Поднебесную деталями, изготовленными на других своих предприятиях.

Теперь Continental укомплектовывает продукцию на экспорт в Китай деталями, изготовленными за пределами Литвы

А электроника, произведенная в Каунасе, идет на европейский рынок. Ну а в МИД Литвы теперь заявляют о поисках "долгосрочных устойчивых решений и способов возобновить торговые потоки с Китаем". Напомним, после открытия в Вильнюсе тайваньского представительства, которое оказывает консульские услуги, Китай понизил дипотношения с Литвой до уровня поверенного в делах, а также изменил статус своей дипмиссии в литовской столице с посольства до представительства.