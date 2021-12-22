Китайская "королева онлайн-продаж" заплатит огромный штраф за уход от налогов

В Китае власти начали новое наступление на интернет-знаменитостей. На этот раз под удар попала "королева онлайн-продаж в прямом эфире" Вэй Я (настоящее имя - Хуан Вэй, 1985 года рождения). Налоговая служба города Ханчжоу обязала ее выплатить 1,34 миллиарда юаней (16 миллиардов рублей) штрафа за уклонение от налогов в 2019-2020 годах "с учетом суммы налогов, пени и штрафов за просрочку".

Если штраф не будет уплачен, "королеве" может грозить до семи лет тюрьмы плюс финансовое взыскание. Кроме того, сразу после того, как власти Ханчжоу вынесли свой вердикт, были заблокированы аккаунт Вэй Я в китайской социальной сети Weibo и ее интернет-магазин на Taobao Marketplace (принадлежит Alibaba Group) - платформе электронной торговли и восьмом по посещаемости в мире сайте в 2021 году.

Решение налоговой службы Ханчжоу разом обрушило онлайн-бизнес Вэй Я, который она выстраивала многие годы, в том числе в сотрудничестве с американской селебрити Ким Кардашьян. О размерах доходов китайской "королевы онлайн-продаж" можно судить хотя бы по тому, что за день торгового фестиваля "День холостяков" 20 октября в ходе 14-часовой онлайн-трансляции Вэй Я и ее команда продали товаров на сумму 8,5 миллиарда юаней (1,33 миллиарда долларов). А в 2020 году Вэй Я продала на сумму больше, чем годовой доход Wangfujing Group - одной из крупнейших китайских сетей универмагов. В целом рынок онлайн-торговли в Китае (его объем в этом году составляет 1,2 триллиона юаней, это примерно 188,3 миллиарда долларов) растет, согласно отчету китайской консалтинговой группы iResearch, на 197 процентов в год.

По последней информации, озвученной налоговиками Ханчжоу, звезда уже выплатила 78 процентов от причитающейся суммы. Еще несколько лет назад доходы в онлайн-продажах во многом оставались "слепым пятном" для властей. Согласно закону, доходы физлиц в КНР могут облагаться налогом до 45 процентов, тогда как для малого бизнеса ставка намного ниже. Поэтому многие селебрити создают подставные компании в регионах с налоговыми льготами. Что интересно, Вэй Я не спасла даже правительственная награда, полученная в 2020 году за интернет-торговлю фермерскими продуктами и внесенный таким образом вклад в сокращение бедности в Китае.

В условиях макроэкономических сложностей государство всерьез взялось за доходы от онлайн-продаж. Поэтому решение налоговой службы Ханчжоу в отношении Вэй Я было поддержано государственными СМИ. А Центральная комиссия КПК по проверке партийной дисциплины обнародовала большую статью, в которой сказано, что штраф, наложенный на "королеву продаж", будет способствовать процветанию Китая за счет сокращения разрыва в уровне благосостояния населения. Скандал с Вэй Я - самый громкий, но не первый в Китае. В ноябре за уклонение от налогов были оштрафованы "онлайн-продажники" Сюэли Чери, с нее взыскали штраф 66 миллионов юаней (764,3 миллиона рублей), и Линь Шаньшань, которой пришлось заплатить 28 миллионов юаней (324,2 миллиона рублей).

При этом в заявлении налоговой службы Ханчжоу, опубликованном в финансовом разделе китайского портала Sina.com, сказано, что "власти будут активно внедрять налоговые льготы, продолжать оптимизацию налоговых и комиссионных сборов и создавать благоприятную налоговую бизнес-среду для развития экономики онлайн-платформ".

Как пояснил "РГ" синолог Александр Федин, "нет ничего удивительного, что налоговое управление Ханчжоу вынесло решение о наложении штрафа в отношении одной из самых популярных в Китае ведущей онлайн-продаж. Тут можно видеть тенденцию. В течение текущего года китайские контролирующие органы предприняли серьезные шаги по реализации антимонопольных мер, разгромили сферу дополнительного образования и онлайн-игр, ввели более сотни ограничений на рынке девелопмента коммерческой недвижимости и вместе с тем развернули мощную кампанию по контролю за финансовой отчетностью звезд кино и телевидения, а также популярных блогеров.

Налоговики Ханчжоу сообщили, что Вэй Я уже выплатила 78 процентов от причитающейся суммы

Все это свидетельствует лишь о том, что Китай всерьез намерен осуществлять намеченный переход от взрывного развития к структурной оптимизации. Можно видеть, что ограничениям в первую очередь подвергаются чрезмерные явления, способные отрицательно повлиять на стабильность китайского общества. То, что произошло с Вэй Я, скорее всего, не случайность, а системные действия, которые будут только нарастать в будущем. Дело не в частных претензиях государства к конкретному популярному блогеру, а в борьбе государства с кумулятивным негативным эффектом, который способно оказать на общество и экономику некое перегретое явление. Это происходит в сфере безопасности данных, финансовой безопасности, борьбе с монополиями, и в том числе в сфере борьбы с уклонением от уплаты налогов".