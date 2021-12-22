Клиники продолжат работать по временным правилам из-за COVID-19

Минздрав планирует продлить временный порядок работы медучреждений в условиях COVID-19 на 2022 год. Он предусматривает обязательное тестирование пациентов на коронавирус перед госпитализацией, размещение их в отдельных боксах до получения результатов анализов, возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинской организации.

Так, медработникам по-прежнему рекомендовано рассматривать каждого пациента с симптомами ОРВИ как потенциально зараженного коронавирусом, а первичную медпомощь таким гражданам преимущественно оказывать на дому. Это значит, что у заболевших должна быть возможность удаленно вызвать врача, дистанционно получать консультации по дальнейшему лечению и бесплатные лекарства, которые пациентам с подтвержденным COVID-19 врачи доставят на дом.

Службой скорой помощи должны быть определены профильные бригады для выезда к пациентам с признаками коронавируса. Предусмотрена обязательная госпитализация всех пациентов с COVID-19 при высокой температуре и сатурации менее 93%, а граждан старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и беременных женщин - даже с легкой формой протекания инфекции. В больницах должны быть предусмотрены отдельные корпуса, где их будут принимать, или отделения, изолированные от других помещений.

Регионам рекомендовано сохранять число коек для госпитализации пациентов с коронавирусом: для Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников - не менее одной на тысячу человек населения, остальным регионам - не менее одной на две тысячи человек. Минимум 70% коек должны быть с возможностью подключения к кислороду. Клиники на местах в круглосуточном режиме по-прежнему будут получать консультации по ведению пациентов с коронавирусом из федеральных медицинских центров с помощью телемедицины.

"Все мы сейчас фактически на боевом посту", - говорит министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он напомнил, что в пиковый период октября врачи вели одновремменно более 1,3 млн больных, в среднем на каждом участке наблюдалось около 13 человек с коронавирусом. Это очень много, подчеркнул министр.