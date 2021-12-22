Клишас: Комитет СФ по госстроительству поддержал проект о ковид-сертификатах

Концепцию законопроекта об использовании в общественных местах ковид-сертификатов с QR-кодами о вакцинации поддержали в Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Клишас.

Поправки вносятся в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

"Комитет поддерживает концепцию законопроекта. Соответствующее заключение направлено в комитет Совета Федерации по социальной политике", - сказал Клишас ТАСС.

Согласно Конституции РФ, права и свободы человека и гражданина "могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства", отмечается в заключении комитета.

Там также говорится, что после принятия закона правительство должно разработать нормативные правовые акты, необходимые для его реализации.