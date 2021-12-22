Новости

Состоялось второе заседание общественного совета при Пробирной палате 16:52
В Татарстане разрешили ночную работу магазинов до 11 января 16:49
FT: Идущие в Азию танкеры с СПГ посреди пути меняют курс на Европу 16:40
Клишас: Комитет СФ по госстроительству поддержал проект о ковид-сертификатах 16:38
Сенаторы Беларуси приняли обращение к парламентариям ЕС 16:35
В Сочи продали самую дорогую студию почти за 117 миллионов рублей 16:35
"Спартак" запретил Рую Витории говорить о своей отставке 16:26
На Кубани в несколько раз увеличили сумму курортного сбора 16:21
В Новой Москве рейсовый автобус перевернулся в результате ДТП 16:17
Российская авиакомпания впервые выполнила рейс на биотопливе 16:16
Россия предложила помощь Турции для борьбы с террористами в Сирии 16:10
ВКС РФ уничтожили полевого командира Абу аш-Шишани в Сирии 16:02
IT-компании отказываются от участия в выставке CES 2022 15:34
В России создан первый завод по производству крупноразмерных беспилотников 15:30
Мосгорсуд оставил экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову в СИЗО 15:25
Патриарх: Прихожанам храмов нужно потерпеть и носить маски 15:21
Россия увеличила запасы газа в 2021 году на 1 трлн кубометров 15:17
Турчак: Подготовлен проект об ускоренной амортизации для российской электроники 15:16
Врач перечислил долгосрочные последствия COVID-19 для детей 15:15
В Томске возбудили дело по факту поджога "Ленты" 15:14
Путин рассказал о мерах по накачке экономики 14:58
Ректору КФУ Ильшату Гафурову предъявлено обвинение по делу об убийстве 14:54
На рынке браузеров появится новый игрок 14:53
В Минске сравнили политику Запада с преступлениями нацистов 14:49
Россияне смогут оформить таможенную декларацию с помощью приложения 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
22.12.2021 16:38
Рубрика: Власть

Клишас: Комитет СФ по госстроительству поддержал проект о ковид-сертификатах

Текст: Дмитрий Гончарук

Концепцию законопроекта об использовании в общественных местах ковид-сертификатов с QR-кодами о вакцинации поддержали в Комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству. Об этом сообщил председатель комитета Андрей Клишас.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Госдума приняла закон о блокировке сайтов с фальшивыми ковид-сертификатами

Поправки вносятся в закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

"Комитет поддерживает концепцию законопроекта. Соответствующее заключение направлено в комитет Совета Федерации по социальной политике", - сказал Клишас ТАСС.

Согласно Конституции РФ, права и свободы человека и гражданина "могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства", отмечается в заключении комитета.

Там также говорится, что после принятия закона правительство должно разработать нормативные правовые акты, необходимые для его реализации.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Ректору КФУ Ильшату Гафурову предъявлено обвинение по делу об убийстве
Глава МИД РФ раскритиковал процесс по делу крушения MH17
Песков оценил вероятность контактов Путина с Байденом до конца года
Украинский "Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"
Против мэра Краснодара возбудили дело о взятке
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими