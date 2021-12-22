Корреспонденты "СОЮЗа" приценились к елочным украшениям в Беларуси и России

Многие елочные украшения, доставшиеся в наследство еще из советских времен, стали семейной историей. Интересно, а каким будет ее продолжение? В какие наряды сегодня одевают елку - заграничные или свои? Что в новогодней моде? Корреспонденты "СОЮЗа" отправились к торговым прилавкам на блеск мишуры.

Как в Беларуси

Полки новогоднего базара в минском ЦУМе манят: шары, звезды, гирлянды... Чьих это рук дело? Посмотрим вместе с пенсионеркой Ниной Снегиревой, зашедшей сюда пополнить домашнюю коллекцию елочных игрушек.

- У меня сохранились еще старые игрушки из моего, а некоторые даже из маминого детства, - рассказывает она. - Вот хочу подобрать на замену разбившимся несколько новых, белорусских.

Казалось бы, найти что-то свое среди изобилия китайских товаров вряд ли удастся. Но вот он, новогодний подарок - целый угол полок с белорусскими шарами, птичками, снежинками и белочками. Откуда? Оказалось, сделано здесь же, в Минске, на единственном в Беларуси специализированном производстве елочных игрушек. Его ассортимент разбавляет разве что небольшая партия брестских товаров, выпускают их в одной из компаний по изготовлению сувенирной продукции. Цены - на любой кошелек. Шар, например, в зависимости от диаметра и отделки стоит от 6 до 30 белорусских рублей. Декор выполнен из дерева, гипса, глины, стекла или поликерамики на основе гипсовых вяжущих. В общем, отечественные материалы.

Подробности узнаем у директора минской фабрики Андрея Бегуна.

- Сейчас мы производим более 500 видов продукции. Наша фишка - игрушки, подобные тем, что выпускались в СССР. Например, кот в сапогах. Или лидеры продаж - снегири. Это ведь классика жанра. Покупатель неохотно берет новинки. Например, в прошлом году фабрика выпустила игрушку с изображением быка по скетчу одной питерской художницы. Но белорусы как-то не оценили. Думаю, у наших людей сформировались символы праздника, такие как Снегурочка с длинной косой в бело-голубой шубке, Дед Мороз с длинной бородой, белочка с орешком, снежинки... Они ассоциируются с добром, сказкой, навевают определенные мотивы из детства. И тут импортный рынок очевидно проигрывает. Мы росли в своей культуре, многое, что они предлагают, в нас не откликается. Например, нам не близок Санта-Клаус или китайский дракон. Поэтому мы в своей нише чувствуем себя уверенно. И покупателю предлагаем то, что ему по душе.

Выпускают на фабрике изделия и по традиционно белорусским мотивам. Например, игрушки с орнаментом, надписями на родном языке. Брестчане делают шары с изображениями своей известной аллеи фонарей. Красиво и креативно! Только еще бы и на упаковке рядом с наклейкой о производителе писали не английское Happy New Year!, а родное, белорусское "З КалядамЄ Є Новым годам!".

Популярный у многих хендмейд представлен на полках магазина скромно - ручная роспись на белорусских елочных игрушках (достаточно крупная сова стоит около 500 российских рублей) и деревянные композиции со снеговиком или санями от ремесленника по 1200 рублей. Световые гирлянды и мишура - все Мade in China. Хотя несколько лет назад отличный дождик для елки предлагало одно белорусское ИП.

Наступающий год по восточному календарю - Год тигра. На фабриках елочных игрушек тигрят сейчас выпускают огромными партиями. Фото: Анна Кантер-Амелькина

- Качественный был, не осыпался - приятно в руках подержать. И хоть цена была несколько выше, чем на китайский, знающие люди специально приходили именно за этой мишурой, - вспоминает сотрудница универмага Елена Сергеевна. - Два-три года не получаем продукцию от этого ИП. Жаль, конечно. Видимо, не выдержало конкуренции...

Чуть поодаль от игрушечного изобилия разложены на полке "разнокалиберные" хлопушки. Тут плотный ряд изделий китайской промышленности подвинул российское предложение. Цены - в районе трех белорусских рублей ( около ста российских). Что касается более эффектной и мощной пиротехники - фейерверков, салютов, фаеров, фонтанов, - ее можно купить только в специализированных магазинах и секциях. Практически все китайского производства.

Из универмага Нина Снегирева вышла с набором белорусских игрушек и "внеплановой" покупкой - шапкой Деда Мороза, которой порадовала Минская фабрика головных уборов.

- Это для мужа, - улыбнулась пенсионерка. - Он у нас в семье за волшебника, внучат поздравляет.

Как в России

В России работают более десятка фабрик - в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Красноярске, Екатеринбурге, которые выпускают всевозможные украшения для новогодних елок.

Впрочем, стоит сразу сказать, что цены на новогодние елочные украшения от российского производителя не всегда "гуманные". Так, обычный елочный шарик или сказочная фигурка стоят в среднем несколько сотен российских рублей, а стоимость авторских украшений с ручной росписью может доходить до нескольких тысяч. В результате получается, что украсить лесную красавицу или ее искусственную подругу, как говорится, "с нуля" может себе позволить не каждая российская семья. На одном из сайтов я даже обнаружил подарочные наборы из шести шаров за 12 тысяч рублей - и это цена в магазине, который работает при заводе елочных игрушек!

Конечно, есть и более щадящие для кошелька варианты. За ними я вместе с сыном отправился в два места - в крупный гипермаркет и на елочный базар в подмосковном городке, где проживаю в настоящее время.

"Собрать" к празднику новогоднюю елку в гипермаркете оказалось совсем недорого. За несколько наборов шаров, штук пять подвесок-снежинок, гирлянду и две длинных и пушистых мишуры я заплатил всего-навсего 1700 рублей.

А вот поставить под елочку фигурки Деда Мороза и Снегурочки - уже дороже. Самые дешевые главные символы Нового года обойдутся в четыре тысячи рублей.

Впрочем, надо иметь в виду, что все эти относительно недорогие украшения - от китайских производителей.

А как же игрушки и хлопушки российского производства? Неужели нельзя приобрести их по приемлемым для большинства населения ценам?

Для главной елки России каждый год придумывают новые эксклюзивные украшения. Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Идем на елочный базар. Здесь большинство товаров - отечественные, да и цены на них совсем не кусаются. Так, набор шаров из шести штук стоит 600 рублей, мишура - по цене от 70 до 200 рублей. И на выбор - огромное количество самых разных фигурок на ветки, от снегирей до всевозможных тигрят. Примечательно, что большинство товаров - из стекла, что выгодно отличает их от дешевых пластиковых игрушек. Но здесь есть один важный нюанс. Его открыла нам продавец Марина, выступившая в роли эксперта:

- Наши, российские игрушки берут часто, они по качеству лучше многих иностранных, китайских в том числе. Но в последние годы покупатели все чаще обращают внимание на пластиковые елочные украшения. Все дело в том, что многие российские покупатели из-за пандемии находятся на самоизоляции. Они завели себе домашних животных, а для них стеклянные шарики могут быть опасны.

Российские игрушки пользуются большой популярностью, так как по качеству они лучше многих иностранных елочных украшений

А что же сами елки? Сегодня на рынке представлено много интересных брендов. Например, есть елки с эффектом снега на ветках, есть со встроенными гирляндами. Есть такие елки, которые не надо собирать: у них ветви уже закреплены и их достаточно отогнуть от ствола.

Что касается стоимости искусственного символа Нового года, то она тоже разная. Если брать один из самых ходовых размеров - от 120 до 150 сантиметров высотой, то в зависимости от степени натуральности покупка обойдется в сумму от двух до шести тысяч российских рублей.

Белорусские производители здесь находятся в одном ценовом диапазоне с российскими елочками. Так что выбор, как всегда, остается за покупателем.