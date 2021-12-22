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22.12.2021 12:55
Рубрика: Власть

Косачев одобрил идею мониторинга фактов дискриминации граждан РФ за рубежом

Московское бюро по правам человека предлагает создать при МИД РФ координационную группу по мониторингу фактов дискриминации российских соотечественников за рубежом. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев поддерживает эту идею. Об этом в среду, 22 декабря, он заявил на пресс-конференции, посвященной нарушению прав граждан РФ и соотечественников за рубежом в 2021 году, пишет ТАСС.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"Нам совершенно точно нужна полная картина происходящего и возможных способов реагирования", - сказал Косачев.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Сенатор также поддержал рекомендацию о создании международной правозащитной организации. Предполагается, что в ее состав войдут правозащитники, правоведы, эксперты разных стран. "Эта работа не может и не должна быть делом только государства", - добавил вице-спикер Совфеда.

Константин Косачев считает, что русофобия сейчас - это системное явление и "часть большой политики, которая реализуется в том числе в ряде соседствующих с Россией стран". Национальность в данном случае, по мнению сенатора, имеет значение. "Образ "злого русского" создают, чтобы сформировать мнение: к русским не нужно применять те же нормы права и морали, как к другим "цивилизованным" народам", - подчеркнул он.

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