Косачев одобрил идею мониторинга фактов дискриминации граждан РФ за рубежом

"Нам совершенно точно нужна полная картина происходящего и возможных способов реагирования", - сказал Косачев.

Сенатор также поддержал рекомендацию о создании международной правозащитной организации. Предполагается, что в ее состав войдут правозащитники, правоведы, эксперты разных стран. "Эта работа не может и не должна быть делом только государства", - добавил вице-спикер Совфеда.

Константин Косачев считает, что русофобия сейчас - это системное явление и "часть большой политики, которая реализуется в том числе в ряде соседствующих с Россией стран". Национальность в данном случае, по мнению сенатора, имеет значение. "Образ "злого русского" создают, чтобы сформировать мнение: к русским не нужно применять те же нормы права и морали, как к другим "цивилизованным" народам", - подчеркнул он.