Кремль опубликовал список журналистов на пресс-конференцию Путина

На сайте Кремля выложили список журналистов, аккредитованных на пресс-конференцию президента. Напомним, она пройдет завтра, 23 декабря в 12:00 по столичному времени. Владимир Путин будет присутствовать на ней лично, не по видеосвязи.

Информация о месте проведения и порядке прохода разослана на указанные в заявках адреса электронной почты. Но ранее объявляли, что мероприятие пройдет в Манеже. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия-1", "Россия-24", "Первый канал" и "НТВ", радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Всего аккредитацию получили 507 представителей прессы, в том числе и из-за рубежа.