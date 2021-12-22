Лавров: Генсек ООН наблюдает опасность попыток Запада доминировать в ЮНЕСКО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отметил, что генсек ООН Антониу Гутерриш видит, как западные страны пытаются навязать свое доминирование в ЮНЕСКО и продвигают собственные подходы по всем интересующим их направлениям.

"Есть тенденции, которые наблюдаются на международной арене и которые связаны с попытками наших западных коллег всячески обеспечить свое доминирование, - заявил Лавров, выступая на общем собрании комиссии по делам ЮНЕСКО. - И это, к сожалению, просматривается и в деятельности ЮНЕСКО. Наблюдаем попытки создавать неуниверсальные структуры, которые задуманы как площадки, где Запад будет диктовать свои подходы, свои интересы по всем направлениям, которые должны входить в повестку дня ООН по вопросам культуры, науки и образования".

Министр уверен, что "генеральный секретарь прекрасно видит опасность для всемирной организации от такого рода действий".

Также Лавров подчеркнул, что "мы будем всячески укреплять ее и весь ее секретариат, чтобы они максимально ответственно подходили к сохранению тех задач, которые поставлены перед ними государствами-членами". Так, российская сторона, по его словам, сотрудничает с ЮНЕСКО "в позитивном, созидательном ключе".

Глава МИД РФ отметил, что Россия опирается "на принцип универсальности, равноправия стран-участниц, на принцип всеохватного диалога, свободного от какой-либо идеологической составляющей и тем более от попыток идеологического диктата".