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22.12.2021 19:27
Рубрика: Происшествия

Марина Ракова останется в СИЗО до 6 марта

Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8642)
Апелляционная инстанция Мосгорсуда оставила в среду в силе решение о содержании под стражей в СИЗО экс-замминистра просвещения Марины Раковой.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, жалоба защиты Раковой, обвиняемой в особо крупном мошенничестве, оставлена без удовлетворения, а решение первой инстанции - без изменения. Ранее Тверской суд Москвы продлил Раковой арест в СИЗО на три месяца - до 6 марта 2022 года. Бывшую чиновницу обвиняют по трем эпизодам особо крупного мошенничества. В том числе в фиктивном трудоустройстве и хищении бюджетных денег Фонда развития новых форм образования, который она ранее возглавляла.

Гражданскому супругу Марины Раковой продлили арест

Накануне аналогичное решение Мосгорсуд вынес и в отношении ректора "Шанинки" Сергея Зуева. По делу о мошенничестве были также арестованы гражданский муж Раковой Артур Стеценко, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин, а также бывший исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова.

По версии следствия, в 2019 году Ракова с другими фигурантами похитила около 21 млн рублей, выделенных на выполнение госконтрактов в рамках программы "Учитель года" и нацпроекта "Образование". Кроме того, бывшую чиновницу обвиняют в фиктивном трудоустройстве 12 сотрудников минпросвещения. Ущерб оценивается в 20 млн рублей. Еще один эпизод касается фиктивного трудоустройства Артура Стеценко в фонд.

Происшествия Правосудие Следствие

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