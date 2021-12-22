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22.12.2021 21:06
Рубрика: Общество

Матвиенко поговорила с детьми в рамках акции "Елка желаний"

Текст: Галина Мисливская
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по видеосвязи пообщалась с детьми, чьи письма она сняла несколько дней назад с "Елки желаний" в верхней палате парламента.
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
В Госдуме прошла акция "Елка желаний"

13-летний Максим Андреев мечтал стать машинистом электропоезда. Он побывал на экскурсии на Московском вокзале, познакомился с машинистом, который показал ему кабину экспресса и рассказал, как готовят поезд к рейсу. В учебном центре с помощью компьютерного симулятора мальчик попробовал управлять экспрессом. Максим был очень доволен экскурсией и сказал, что настроен освоить профессию машиниста или другую, но связанную с железной дорогой.

"Если есть мечта или сильное желание, надо добиваться их реализации. Надо всегда стремиться к какой-то цели в жизни", - считает Валентина Матвиенко.

7-летняя Софья Макарова получила загаданный ею набор конструктора из серии "Пряничный домик" из рук Деда Мороза. В качестве благодарности девочка прочитала новогоднее стихотворение. Валентина Матвиенко отметила разнообразные таланты Софьи и пожелала, чтобы и дальше желания исполнялись.

"Мы должны делать все, чтобы у каждого ребенка в канун Нового года исполнялись желания, и дети были окружены любовью и вниманием родных, близких взрослых. Это наш долг и обязанность", - считает председатель СФ.

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