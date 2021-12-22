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22.12.2021 12:46
Рубрика: Власть

Матвиенко предостерегла аудиторов от "выполнения заказов"

Текст: Дмитрий Гончарук

Недопустима ситуация, когда сотрудники Счетной палаты и региональных контрольно-счетных органов "выполняют заказы" и участвуют в проверках по просьбе конкурентов. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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"Коллеги, когда мы говорим о независимости Счетной палаты, региональных и муниципальных контрольно-счетных органов, мы имеем в виду не только независимость от органов власти, которые могут оказывать давление, но есть примеры, я их не буду сегодня приводить, когда контрольно-счетные органы выполняют заказы, заказы конкурентов, участвуют в разборках, участвуют в наездах", - сказала Матвиенко на совещании с контрольно-счетными органами регионов в Совфеде.

Спикер верхней палаты подчеркнула, что аудиторы "должны быть независимы от всех, зависимы только от закона, работать на результат".

"Если будут проявляться случаи влияния на вас со стороны бизнеса, со стороны недобросовестных экономоператоров, это уже будет рассматриваться не просто как нарушение, а злоупотребление, с соответствующими выводами. Я бы просила об этом тоже помнить", - обратилась Валентина Матвиенко к сотрудникам контрольно-счетных органов субъектов федерации.

По ее словам, сенаторы безусловно заинтересованы в дальнейшем укреплении независимости контрольно-счетных органов, повышения результативности их работы. "У нас есть все возможности для того, чтобы создать в России цельную систему внешнего государственного контроля, работающую на общих принципах с соблюдением единых профессиональных требований", - уверена она.

Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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