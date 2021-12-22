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22.12.2021 17:54
Рубрика: Власть

Медведев раскритиковал попытки стран присвоить себе право определять повестку по климату

Текст: Айсель Герейханова

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что ни одна из стран не должна навязывать другим государствам свои собственные представления о климатической повестке.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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"Мы должны понимать, что попытки отдельных государств присвоить себе право единолично определять эту климатическую повестку, эти попытки - они неправильные, поскольку это наше общее дело, и никто не должен навязывать друг другу свои собственные представления", - сказал Медведев в ходе межпартийного диалога с политическими партиями стран Латинской Америки по вопросам обеспечения продовольственной безопасности, охраны окружающей среды и борьбы с инфекционными заболеваниями.

Он отметил, что Россия выполняет принятые на себя обязательства в рамках Рамочной конвенции ООН по изменению климата и известному Парижскому соглашению. "Мы считаем необходимым поиск взаимоприемлемых решений на основе тех механизмов, которые существуют в Организации Объединенных Наций и в рамках уже заключенного Парижского соглашения", - сказал Медведев.

Власть Работа власти Госуправление Партии "Единая Россия" Климат на Земле

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