Новости

Ярославль выбран столицей Тотального диктанта-2022 18:17
Мишустин: Инфляция в России - плата за открытость экономики 18:02
Исследование: Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России 17:56
Медведев раскритиковал попытки стран присвоить себе право определять повестку по климату 17:54
Комитет Госдумы по СНГ поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла РФ в Беларуси 17:51
Названы победители конкурса РАН по популяризации науки 17:36
В Японии ввели трехдневный карантин для всех прибывающих из РФ 17:32
"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы и сериалы года 17:29
Лавров: Генсек ООН наблюдает опасность попыток Запада доминировать в ЮНЕСКО 17:28
Видео: Для защиты курорта Домбай от снежных лавин применили 76-мм орудие 17:17
Состоялось второе заседание общественного совета при Пробирной палате 16:52
В Татарстане разрешили ночную работу магазинов до 11 января 16:49
Лукашенко рассказал о задержании нескольких человек за подготовку терактов 16:46
FT: Идущие в Азию танкеры с СПГ посреди пути меняют курс на Европу 16:40
Клишас: Комитет СФ по госстроительству поддержал проект о ковид-сертификатах 16:38
Сенаторы Беларуси приняли обращение к парламентариям ЕС 16:35
В Сочи продали самую дорогую студию почти за 117 миллионов рублей 16:35
"Спартак" запретил Рую Витории говорить о своей отставке 16:26
На Кубани в несколько раз увеличили сумму курортного сбора 16:21
В Новой Москве рейсовый автобус перевернулся в результате ДТП 16:17
Российская авиакомпания впервые выполнила рейс на биотопливе 16:16
Россия предложила помощь Турции для борьбы с террористами в Сирии 16:10
ВКС РФ уничтожили полевого командира Абу аш-Шишани в Сирии 16:02
IT-компании отказываются от участия в выставке CES 2022 15:34
В России создан первый завод по производству крупноразмерных беспилотников 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
22.12.2021 16:59
Рубрика: Власть

Мишустин назвал главной целью правительства кардинальное улучшение жизни людей

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с членами Экспертного совета при правительстве. "Совет стал более компактным, нацеленным на совместную работу", - подчеркнул он.
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Кабинету министров очень важно получать обратную связь от людей, от бизнеса, от тех, кто в том числе и в правительстве работал. "Это нужно для принятия взвешенных и эффективных решений, которые будут учитывать все аспекты того или иного, непростого иногда, решения", - сказал премьер.

Фото: РИА Новости
Мишустин: В регионы направлено свыше 50 миллиардов рублей на выплаты врачам

Главная цель правительства - в кардинальном улучшении жизни людей. Для этого, по словам Мишустина, планируется развивать инфраструктуру, создавать новые точки роста в экономике, улучшать систему здравоохранения, что особенно актуально в наше время пандемии коронавируса, и в целом формировать комфортную среду для жизни граждан. "Удобная среда - это не про абстрактные изменения, - заметил глава правительства. - Она включает практически все важные для человека вопроса. Это хорошие больницы, хорошие дороги, качественная вода, бытовые условия, в которых люди живут".

"Это определяет желание людей оставаться и работать в регионе, - считает Михаил Мишустин. - Поэтому не менее важно для Экспертного совета будет наладить обратную связь с субъектами Российской Федерации". Оценки регионов о том, как принимаемые правительством меры работают на местах, позволят более точно корректировать действия кабинета министров.

Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Комитет Госдумы по СНГ поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла РФ в Беларуси
Ректору КФУ Ильшату Гафурову предъявлено обвинение по делу об убийстве
Глава МИД РФ раскритиковал процесс по делу крушения MH17
Украинский "Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"
Против мэра Краснодара возбудили дело о взятке
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими