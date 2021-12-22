Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с членами Экспертного совета при правительстве. "Совет стал более компактным, нацеленным на совместную работу", - подчеркнул он.

Кабинету министров очень важно получать обратную связь от людей, от бизнеса, от тех, кто в том числе и в правительстве работал. "Это нужно для принятия взвешенных и эффективных решений, которые будут учитывать все аспекты того или иного, непростого иногда, решения", - сказал премьер.

Главная цель правительства - в кардинальном улучшении жизни людей. Для этого, по словам Мишустина, планируется развивать инфраструктуру, создавать новые точки роста в экономике, улучшать систему здравоохранения, что особенно актуально в наше время пандемии коронавируса, и в целом формировать комфортную среду для жизни граждан. "Удобная среда - это не про абстрактные изменения, - заметил глава правительства. - Она включает практически все важные для человека вопроса. Это хорошие больницы, хорошие дороги, качественная вода, бытовые условия, в которых люди живут".

"Это определяет желание людей оставаться и работать в регионе, - считает Михаил Мишустин. - Поэтому не менее важно для Экспертного совета будет наладить обратную связь с субъектами Российской Федерации". Оценки регионов о том, как принимаемые правительством меры работают на местах, позволят более точно корректировать действия кабинета министров.