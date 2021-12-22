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Мини-мозг обучается быстрей, чем искусственный интеллект

22.12.2021 / 05:55
Хотя искусственный интеллект дольше учится, но в конце концов выходит победителем в соревновании с мозгом. Фото: iStock
Хотя искусственный интеллект дольше учится, но в конце концов выходит победителем в соревновании с мозгом. Фото: iStock
Неожиданный результат получили австралийские ученые. Они решили проверить, насколько быстрей обучается искусственный интеллект по сравнению с клетками мозга. А то, что разница будет серьезной в пользу нейросети, у биологов не было сомнений. Ведь сегодня ИИ демонстрирует поразительные возможности, постепенно вытесняя человека из многих сфер деятельности, обыгрывая в шахматы, покер, го.

Для эксперимента ученые вырастили в чашке Петри искусственные клетки мозга человека, полученные из стволовых клеток. Каждый из таких мини-мозгов содержит от 800 000 до 1 миллиона клеток мозга. Проще говоря, это примерно размер мозга таракана.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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И предложили им и нейросетям научиться играть в "Понг" (видеоигра в настольный теннис). Итог поразил исследователей: чтобы овладеть навыками игры, искусственно созданным клеткам потребовалось играть всего пять минут. А вот нейросети потратили на это в 18 раз больше времени, они начали игру только через 90 минут.

Правда, потом искусственный интеллект все равно возьмет свое. По словам руководителя исследования Бретта Кагана, несмотря на высокую скорость обучения, мозг не настолько искусен в ходе самой игры. В общем, искусственный интеллект, в конце концов, выйдет из состязания победителем.

Материл опубликован в издании New Scientist.

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Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости

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