Министр полиции Мадагаскара проплыл 12 часов в море после крушения вертолета

Министр полиции правительства Мадагаскара Серж Гелле плыл 12 часов после того, как его вертолет потерпел крушение в море во время спасательной операции. "Еще не время умирать", - сказал Гелле на пути в госпиталь, добавив, что он замерз, но не ранен.

На видео, опубликованном в социальных сетях, 57-летний Гелле выглядит измученным, лежа на шезлонге в камуфляжной форме. Два других сотрудника службы безопасности, летевшие с ним на вертолете, также выжили.

Группа полицейских и спасателей направлялась в район в северо-восточной части страны, где затонул пассажирский катер, и погибли не менее 39 человек.

Вертолет министра потерпел крушение в открытом море. Глава полиции провинции Зафисамбатра Равави сообщил AFP, что Гелле использовал одно из сидений вертолета в качестве плавучего средства. "У него всегда была отличная выносливость в спорте, кроме того, министр имеет стальные нервы", - сказал Равави. Гелле проработал в полиции три десятилетия до своего назначения в августе министром правительства Мадагаскара.