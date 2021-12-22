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Рубрика: Власть

Мишустин: В регионы направлено свыше 50 миллиардов рублей на выплаты врачам

Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 290(8641)
Правительство выделит дополнительные средства на генетические исследования циркулирующих штаммов коронавируса, а также передаст 10 миллиардов рублей регионам на ремонт и замену оборудования, которое вышло из строя из-за усиленного использования в период пандемии. А медики вовремя получат все полагающиеся им выплаты. Об этом заявил вчера председатель правительства Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Михаил Мишустин: Надо быть готовыми к любому сценарию распространения "омикрона" в России. Фото: РИА Новости Михаил Мишустин: Надо быть готовыми к любому сценарию распространения "омикрона" в России. Фото: РИА Новости
Михаил Мишустин: Надо быть готовыми к любому сценарию распространения "омикрона" в России. Фото: РИА Новости

"Мы видим, что происходит в других государствах. В некоторых число заболевших с новой мутацией вируса растет особенно быстро. Нам надо быть готовыми к любому сценарию, учитывать опыт других стран", - отметил глава кабмина. И сообщил, что в этих условиях необходимо продолжить изучение циркулирующих штаммов. "На проведение их генетического анализа правительство выделит нашим эпидемиологам дополнительно около 90 миллионов рублей. Своевременные исследования важны для предупреждения распространения инфекции, а также оценки эффективности существующих ПЦР-систем, при создании вакцин", - заявил Мишустин.

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости
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Кроме того, по поручению президента кабмин продолжает следить, чтобы в медицинских учреждениях страны было все необходимое для борьбы с COVID-19. Тем более что система здравоохранения практически два года работает в условиях повышенной нагрузки, отметил премьер. В частности, пациенты с коронавирусом проходят различные обследования, в том числе рентгенологические. "Из-за того, что они стали проводиться чаще, техника быстрее изнашивается. Мы приняли решение выделить регионам нашей страны 10 миллиардов рублей на ремонт и замену оборудования, которое используется при обследовании и лечении заболевших ковидом", - сообщил Мишустин. Деньги получат 54 российских субъекта и смогут направить их также на закупку расходных материалов для больниц, средств индивидуальной защиты для персонала.

Отдельно глава правительства отметил необходимость своевременных поставок кислорода. "К закупке специального транспорта для хранения и доставки кислорода в медицинские учреждения привлечем Российский фонд технологического развития. Подписано постановление правительства, которое позволяет ему финансировать такие проекты", - заявил премьер. По его словам, это поможет приобрести около 90 единиц техники на 750 миллионов рублей и решить вопрос поставок кислорода, который нужен тяжелым пациентам. "А их в нашей стране по-прежнему немало. Как и тех, кто проходит лечение дома", - добавил он.

В кабмине не забыли и о врачах. "Чтобы медработники вовремя получили положенные им средства за ноябрь, декабрь и январь, правительство направило свыше 50 миллиардов рублей", - проинформировал Мишустин. "Это без учета инициированной президентом удвоенной выплаты за работу в январские праздники для медицинских и социальных работников, которые трудятся в стационарных учреждениях социального обслуживания. Финансирование мы также предоставим", - добавил он и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой проследить, чтобы все было исполнено в срок.

Минздрав рекомендует ревакцинироваться через полгода для защиты от "омикрона"

Что касается текущей ситуации с коронавирусом, то в течение последнего месяца минздрав констатирует "снижение количества активных случаев заболевания", доложил глава ведомства Михаил Мурашко. Он также рассказал, что российские клиницисты побывали в ЮАР и на месте изучили течение местного штамма. "Мы видим, что в клинической картине "омикрона" доминируют такие симптомы, как першение в горле, субфебрильная лихорадка и общие симптомы интоксикации, подчас очень сходные с течением гриппа", - сообщил министр. "Число случаев с клиникой пневмонии, ОРДС (острого респираторного дистресс-синдрома. - Прим. "РГ") не превышают тех показателей, которые имеются при штамме "дельта", - добавил он.

Фото: РИА Новости
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В этой ситуации он вновь позвал россиян вакцинироваться от коронавируса, "тем более что социальная активность перед новогодними праздниками возрастает". По данным минздрава, в России первую дозу вакцины получили около 76 миллионов человек, а полностью провакцинированы более 70 миллионов. В ведомстве также рекомендуют делать повторные прививки, не дожидаясь истечения срока действия сертификата. "Мы провели исследование, согласно которому ревакцинация или повторная вакцинация, которую еще называют бустированием, очень эффективно помогает поднять уровень защитных антител", - сказал он, добавив, что это касается и нового штамма "омикрон". "Поэтому в рекомендациях сегодня звучит: через шесть месяцев необходимо пройти ревакцинацию для обеспечения защитных сил организма", - добавил глава минздрава.

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