Музей Зверева впервые проведет выставку в Русском музее

Частный музей Анатолия Зверева AZ, находящийся в Москве, откроет в Мраморном дворце Русского музея 29 января выставку "Лики / Лица / Морды". В экспозицию войдут портреты художников-шестидесятников и современных авторов, среди которых Анатолий Зверев, Олег Целков, Владимир Янкилевский, Эдуард Штейнберг, Владимир Немухин, Гриша Брускин, Сергей Шутов и другие. Более 90 работ.

Выставка "Лики / Лица / Морды" исследует метаморфозы портретного жанра во второй половине XX и начале XXI века. Она приурочена к 90-летию Анатолия Зверева (1931-1986), одного из самых самобытных художников-шестидесятников. Куратор выставки, арт-директор музея AZ Полина Лобачевская говорит: "Варвары предпочитали изображать Морды - и веселей, и чтобы силы враждебные отпугнуть. Христиане взялись за Лики - ведь главным предметом изображения стали сцены из Ветхого и Нового Заветов. В эпоху Возрождения художники достигли вершин мастерства, которое все более и более утверждало величайшее достижение христианской культуры - несомненную ценность человеческой личности, созданной по образу и подобию Господа Бога. И постепенно в изображениях ликов святых стали проступать черты современников и соседей творцов. Главным для великих художников был свет, и свет этот был божественным и превращал Лица в Лики. Но грянул век двадцатый. И столкнулись в нем и Лики, и Лица, и Морды. В литературе и в живописи, да и в нашей повседневной жизни мы с волнением наблюдали, как лица превращались в морды, "но все же, все же, все же" иногда - в лики. Лики, Лица и Морды посмотрят в глаза друг другу и зрителям в веке двадцать первом".

Прямая речь

Заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский:

- "Лицо" в искусстве шестидесятников и семидесятников предстает и в традиционном "портретном" плане, с акцентом на психологизме, эмоциональном состоянии, и в торжестве гротеска. У выставки "Лики / Лица / Морды" есть своя драматургия, которая, уверен, завладеет вниманием зрителей.