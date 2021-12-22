Музей Зверева впервые проведет выставку в Русском музее

Новости

Ярославль выбран столицей Тотального диктанта-2022 18:17
Мишустин: Инфляция в России - плата за открытость экономики 18:02
Исследование: Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России 17:56
Медведев раскритиковал попытки стран присвоить себе право определять повестку по климату 17:54
Комитет Госдумы по СНГ поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла РФ в Беларуси 17:51
Названы победители конкурса РАН по популяризации науки 17:36
В Японии ввели трехдневный карантин для всех прибывающих из РФ 17:32
"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы и сериалы года 17:29
Лавров: Генсек ООН наблюдает опасность попыток Запада доминировать в ЮНЕСКО 17:28
Видео: Для защиты курорта Домбай от снежных лавин применили 76-мм орудие 17:17
Состоялось второе заседание общественного совета при Пробирной палате 16:52
В Татарстане разрешили ночную работу магазинов до 11 января 16:49
Лукашенко рассказал о задержании нескольких человек за подготовку терактов 16:46
FT: Идущие в Азию танкеры с СПГ посреди пути меняют курс на Европу 16:40
Клишас: Комитет СФ по госстроительству поддержал проект о ковид-сертификатах 16:38
Сенаторы Беларуси приняли обращение к парламентариям ЕС 16:35
В Сочи продали самую дорогую студию почти за 117 миллионов рублей 16:35
"Спартак" запретил Рую Витории говорить о своей отставке 16:26
На Кубани в несколько раз увеличили сумму курортного сбора 16:21
В Новой Москве рейсовый автобус перевернулся в результате ДТП 16:17
Российская авиакомпания впервые выполнила рейс на биотопливе 16:16
Россия предложила помощь Турции для борьбы с террористами в Сирии 16:10
ВКС РФ уничтожили полевого командира Абу аш-Шишани в Сирии 16:02
IT-компании отказываются от участия в выставке CES 2022 15:34
В России создан первый завод по производству крупноразмерных беспилотников 15:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
22.12.2021 17:25
Рубрика: Культура

Музей Зверева впервые проведет выставку в Русском музее

Текст: Наталья Соколова
Частный музей Анатолия Зверева AZ, находящийся в Москве, откроет в Мраморном дворце Русского музея 29 января выставку "Лики / Лица / Морды". В экспозицию войдут портреты художников-шестидесятников и современных авторов, среди которых Анатолий Зверев, Олег Целков, Владимир Янкилевский, Эдуард Штейнберг, Владимир Немухин, Гриша Брускин, Сергей Шутов и другие. Более 90 работ.

Выставка "Лики / Лица / Морды" исследует метаморфозы портретного жанра во второй половине XX и начале XXI века. Она приурочена к 90-летию Анатолия Зверева (1931-1986), одного из самых самобытных художников-шестидесятников. Куратор выставки, арт-директор музея AZ Полина Лобачевская говорит: "Варвары предпочитали изображать Морды - и веселей, и чтобы силы враждебные отпугнуть. Христиане взялись за Лики - ведь главным предметом изображения стали сцены из Ветхого и Нового Заветов. В эпоху Возрождения художники достигли вершин мастерства, которое все более и более утверждало величайшее достижение христианской культуры - несомненную ценность человеческой личности, созданной по образу и подобию Господа Бога. И постепенно в изображениях ликов святых стали проступать черты современников и соседей творцов. Главным для великих художников был свет, и свет этот был божественным и превращал Лица в Лики. Но грянул век двадцатый. И столкнулись в нем и Лики, и Лица, и Морды. В литературе и в живописи, да и в нашей повседневной жизни мы с волнением наблюдали, как лица превращались в морды, "но все же, все же, все же" иногда - в лики. Лики, Лица и Морды посмотрят в глаза друг другу и зрителям в веке двадцать первом".

Прямая речь

Заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский:

- "Лицо" в искусстве шестидесятников и семидесятников предстает и в традиционном "портретном" плане, с акцентом на психологизме, эмоциональном состоянии, и в торжестве гротеска. У выставки "Лики / Лица / Морды" есть своя драматургия, которая, уверен, завладеет вниманием зрителей.

Во Владивостоке открылась выставка художников-авангардистов
Культура Арт Музеи и памятники Культура Арт Актуальное искусство Гид-парк

Главное сегодня

Комитет Госдумы по СНГ поддержал кандидатуру Грызлова на пост посла РФ в Беларуси
Ректору КФУ Ильшату Гафурову предъявлено обвинение по делу об убийстве
Глава МИД РФ раскритиковал процесс по делу крушения MH17
Украинский "Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром"
Против мэра Краснодара возбудили дело о взятке
Топ-10: Подведены итоги года в кинематографии
Цирк и русский космос. Каким был фестиваль современного танца "На грани"