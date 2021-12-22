МВД: Большинство приезжих преступников - гости из стран СНГ

За 11 месяцев текущего года иностранцы совершили в России почти 34 тысячи преступлений. Такие данные приводятся в статистических материалах о преступности, подготовленных в МВД России.

"Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства в России за период с января по ноябрь 2021 года (включительно), составило 33,7 тысячи, что на 6,3 процента больше, чем за 11 месяцев 2020 года. Из них гражданами государств - участников СНГ совершено 26,4 тысячи преступлений. Таким образом, их удельный вес составил 78,2 процента", - говорится в материалах.

В то же время количество преступлений, совершенных в России в отношении иностранных граждан, составило 14,6 тысячи, что на 1,2 процента меньше аналогичного периода прошлого года. Если же брать всю преступность, а не только "приезжую", то с начала года в результате преступлений в стране погибли 21,6 тысячи человек, здоровью 30,1 тысячи человек причинен тяжкий вред. На сельскую местность приходится 37,4 процента погибших, на города и поселки городского типа - 68 процентов лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред.

Ущерб от преступлений в России за 11 месяцев составил 766 млрд рублей, что превышает показатель прошлого года на 64 процента. По данным МВД, большая часть ущерба (93,7 процента) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках.