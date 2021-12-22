На рынке браузеров появится новый игрок

Компания DuckDuckGo, которая занимается созданием приватного поиска, работает над собственной версией браузера. В сообщении, опубликованном в официальном блоге, генеральный директор Габриэль Вайнберг показывает, как будет выглядеть новый браузер.

По его словам, браузер предлагает пользователям "новый уровень приватности информации", без необходимости включать какие-либо настройки. Как и в мобильной версии, у нового браузера будет специальная кнопка, позволяющая быстро удалить историю просмотров и сохраненные данные.

В компании пояснили, что создают десктопную версию браузеров с нуля, а не делают его на основе движка Chromium, который сегодня является основной для многих браузеров.

По данным компании StatCounter, в России тройка самых популярных браузеров выглядит следующим образом - первое место занимает Chrome (им пользуются 56,94% россиян, на втором месте с долей 14,25% - "Яндекс.Браузер" (кстати, он тоже сделан на основе движка Chromium), и третье место у Safari - им пользуются 9,67% пользователей рунета.