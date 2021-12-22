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Рубрика: Экономика

Старые традиции и новый подход

На рынке электротехнического оборудования появился амбициозный игрок
Текст: Сергей Григорьев
Российская газета - Спецвыпуск № 290(8641)
В этом году на рынке электротехнического оборудования появился новый крупный игрок - компания ERSO.
Новое направление работы ERSO - разработка трансформаторов со сниженными потерями и более высокой энергоэффективностью. Фото: Михаил Маслюков Новое направление работы ERSO - разработка трансформаторов со сниженными потерями и более высокой энергоэффективностью. Фото: Михаил Маслюков
Новое направление работы ERSO - разработка трансформаторов со сниженными потерями и более высокой энергоэффективностью. Фото: Михаил Маслюков

Она была создана корпорацией АФК "Система" на базе активов группы "Электрозавод", много лет занимавшейся производством трансформаторов. Так что, несмотря на юный возраст, за новым холдингом стоит почти столетняя история и традиции.

Фото: Михаил Маслюков
Российские технологии ERSO пойдут в другие страны

Сейчас ERSO располагает четырьмя производственными площадками, собственным проектным и научно-исследовательским институтами, конструкторским бюро, сервисными и испытательными центрами. В компании трудится более 1,5 тысячи человек. Основа производства - трансформаторы. Их выпускает московский "Электрозавод", работающий с 1928 года, а также Уфимский трансформаторный завод, запущенный в 2009 году.

Мощности холдинга по производству трансформаторного оборудования составляют более 50 тысяч МВА. А всю линейку продукции даже сложно себе представить - 3,5 тысячи типов трансформаторного и реакторного оборудования, напряжение от 0,5 до 1150 кВ, мощность до 630 МВА. Компания - один из лидеров в производстве больших трансформаторов высокой и сверхвысокой мощности. Такое оборудование применяется на магистральных электрических сетях и электростанциях. Поэтому один из основных клиентов холдинга - атомные станции. К примеру, сейчас на площадке "Электрозавода" в Москве готовится к завершающим испытаниям трансформатор мощностью 200 МВА для Кольской АЭС.

Холдинг ERSO вовремя подхватил и новое веяние на этом рынке - энергоэффективные трансформаторы. Многие зарубежные и российские компании сегодня стремятся снизить технологические потери в сетях и предъявляют более высокие требования к электротехническому оборудованию. Данная инициатива имеет и глобальное значение - сокращение выбросов в атмосферу углекислого газа. Борьба с глобальным потеплением может изменить сам принцип конкуренции, когда потребителю будет важна не только цена продукта, но и рейтинг ESG (экология, социальная политика, корпоративное управление) компании.

Компания стремится стать платформой для инноваций и появления новых продуктов

"Ужесточение требований отраслевых стандартов к потерям холостого хода и короткого замыкания для распределительных трансформаторов несомненно приведет к увеличению спроса на энергоэффективное оборудование, - отмечает главный конструктор ERSO Антон Аникеев. - На нашем предприятии ведется разработка линейки распределительных трансформаторов со сниженными потерями и более высокой энергетической эффективностью. Сегодня на уфимской производственной площадке изготавливаются пилотные образцы ТМГ-250 новой серии. Эта продукция несколько дороже стандартных конструкций, однако ее бесспорный плюс помимо сохраненной электрической энергии - это возможность не только окупить разницу в цене в первые несколько лет, но и возместить полную стоимость трансформатора в течение всего срока его эксплуатации".

ERSO также единственный на территории бывшего СССР разработчик и изготовитель шунтирующих реакторов на напряжения 500 - 1150 кВ. Они используются для компенсации реактивной мощности в протяженных линиях электропередачи переменного тока высокого напряжения, повышения их пропускной способности и обеспечения стабильной работы.

Имея крепкое основание в виде производства трансформаторов, холдинг при этом не собирается замыкаться на одном типе продукта. У компании в этом году появилось пять новых направлений работы. Например, производство вторичного электротехнического оборудования. Это ячейки распределительных устройств на 6, 10 и 35 кВ, которые будет выпускать уфимский завод, а также комплексное решение по строительству комплектных трансформаторных подстанций.

Еще одно направление работы - релейная защита, АСУ ТП и системы автоматизации для энергетики и промышленных предприятий. Здесь компания использует индивидуальный подход - готова подобрать оптимальное решение для каждого заказчика исходя из его бюджета и задач.

Большие перспективы открывает реализация проектов под ключ - контракты EPCM (engineering, procurement, construction, management). Это управление проектом в целом, от организации инженерных изысканий и разработки стратегии до поставки оборудования и его запуска. "Мы предлагаем заказчику комплексное оснащение объекта - все оборудование можно купить у нас. К тому же мы готовы стать не только поставщиком, но и исполнителем проекта, например, сделать под ключ трансформаторную подстанцию, включая проектирование, поставку оборудования, строительно-монтажные работы и ввод в эксплуатацию, - рассказывает коммерческий директор ERSO Константин Бочкарев. - Мы стремимся стать одним окном для заказчика электротехнического оборудования, чтобы ему не нужно было искать его в разных местах и он мог получить итоговое решение из одних рук. Причем от компании, которая обладает необходимыми техническими, людскими и финансовыми ресурсами для реализации серьезных задач".

Пример такого комплексного проекта - модернизация подстанции Черемушки в Краснодарском крае в районе Сочи. ERSO поставляет туда оборудование, строит подстанцию, а затем будет вводить ее в эксплуатацию. На тех же условиях компания участвует в проекте по обеспечению электроэнергией новых производственных площадок Вятского фанерного комбината.

Отдельное направление работы холдинга - сервис. Это сопровождение оборудования на всем его жизненном цикле с момента выпуска и постановки под напряжение до прекращения его работы и последующей утилизации. В течение всего этого периода завод-изготовитель помогает заказчику - ремонтирует оборудование, проводит его сервисное обслуживание, затем утилизирует. Пример - проект замены блочного трансформатора Среднеуральской ГРЭС, который ERSO выполняет для компании "Энел Россия". Там предлагается комплексное решение - демонтаж старого трансформатора, поставка и монтаж нового и ввод его в эксплуатацию.

И, наконец, помимо множества технических решений компания готова предоставить своим заказчикам еще и финансовую услугу. "Мы стремимся сделать расходы заказчиков на модернизацию оптимальными с точки зрения денежного потока, удобного для его бизнеса. Мы готовы не забирать все деньги разом, а предложить "упаковать" наши изделия в тот или иной финансовый продукт - лизинг, рассрочка, концессия", - поясняет Константин Бочкарев.

Фото: РИА Новости
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В ERSO также прекрасно понимают, что будущее - за новыми технологиями. Поэтому компания стремится стать платформой для инноваций, для появления новых продуктов и развития совместного бизнеса. Для этого на московской площадке холдинга был создан инновационный центр - два этажа лабораторий, в которых трудятся почти сотня специалистов и студенты. Лаборатории призваны разрабатывать перспективные технологии, находить новые технические решения. Причем это направление ERSO развивает вместе со своими стратегическими партнерами - крупнейшими игроками этого рынка.

Ну и, конечно, главное богатство каждого предприятия - это люди. "На предприятие пришла новая молодая команда опытных профессионалов, которые много лет проработали в отрасли, стремятся развивать новые направления и привнести новое качество как в продукт, так и во взаимоотношения с клиентами", - подытожил Константин Бочкарев.

Экономика Отрасли Промышленность

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