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22.12.2021 20:02
Рубрика: В мире

На Украине признали закон о запрете российских фильмов конституционным

Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8642)
Конституционный суд Украины (КСУ) признал соответствующим Основному закону запрет на трансляцию по местным телеканалам практически всех российских фильмов и телепрограмм. Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

Скандальную норму закона "О телевидении и радиовещании" еще в 2018 году, при президентстве Порошенко, оспорили 47 депутатов предыдущего созыва Верховной рады, представлявших партию "Оппозиционный блок".

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Этот закон запрещает трансляцию российских фильмов и телепередач с участием лиц, внесенных в список представляющих угрозу национальной безопасности (207 человек по состоянию на ноябрь); если они "популяризуют или пропагандируют органы страны-агрессора" (то есть все фильмы о Российской армии, спецслужбах и правоохранительных органах); в принципе все фильмы и сериалы, выпущенные после 1 января 2014 года. Все эти запреты времен Порошенко признаны при Зеленском конституционными. За одним исключением - сериал "Сваты".

Следует понимать, что, несмотря на конфликт между КСУ и Зеленским, связанный с попыткой главы Украины получить контроль над судебной инстанцией, кадровые ротации за последние восемь лет привели ее к общему патриотическому знаменателю с остальными ветвями украинской власти. И если по отдельным вопросам КСУ может противиться остальным ветвям власти, то в том, что касается дискриминации русского языка, россиян и прав русскоязычных граждан Украины, он следует в заданной националистами и Западом струе. Да и возглавляет его сегодня примечательный персонаж - Сергей Головатый.

С одной стороны, это старожил украинской политики, еще в УССР стоявший у истоков националистического движения "Рух", из которого позже вышли все национал-патриотические партии. С другой - это зачинатель ЛГБТ-движения внутри украинской элиты, что делает его особенно симпатичным для западных кураторов.

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