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Текст:   Сергей Бабкин 
19:11 22.12.2021

Найдена самая дешевая квартира в Москве

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самая дешевая квартира в Москве стоит 2,5 миллиона рублей - такое предложение на рынке обнаружили аналитики сервиса "Авито. Недвижимость", сообщает РИА Новости.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Москве удвоилось число недорогих квартир в небоскребах

Это жилище площадью 10 квадратных метров находится на первом этаже дома 1983 года постройки. До ближайшей станции метро "Нижегородская" - 15 минут пешком. Правда, есть существенный минус - в квартире нет туалета, однако это "опция" может появиться, никаких препятствий, по словам продавца, нет.

Также аналитики агентства обнаружили в столице еще две квартиры стоимостью до 3 миллионов рублей. В частности, студия у метро "Стахановская" площадью 13,2 квадрата оценена в 2,8 миллиона. Примерно столько же стоит чуть более просторная "однушка" в окрестностях метро "Филатов луг".

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