Найдена самая дешевая квартира в Москве

Самая дешевая квартира в Москве стоит 2,5 миллиона рублей - такое предложение на рынке обнаружили аналитики сервиса "Авито. Недвижимость", сообщает РИА Новости.

Это жилище площадью 10 квадратных метров находится на первом этаже дома 1983 года постройки. До ближайшей станции метро "Нижегородская" - 15 минут пешком. Правда, есть существенный минус - в квартире нет туалета, однако это "опция" может появиться, никаких препятствий, по словам продавца, нет.

Также аналитики агентства обнаружили в столице еще две квартиры стоимостью до 3 миллионов рублей. В частности, студия у метро "Стахановская" площадью 13,2 квадрата оценена в 2,8 миллиона. Примерно столько же стоит чуть более просторная "однушка" в окрестностях метро "Филатов луг".