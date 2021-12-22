Наша стихия. Хоккею в стране - 75 лет

22 декабря отечественный хоккей отметит 75-летие. В этой без преувеличения великой истории были победные и трагические страницы. Невероятные триумфы и горькие поражения. "РГ" вспоминает ключевые вехи славного пути

22 декабря 1946 года. Как хоккей стал советским

Днем рождения отечественного хоккея считается 22 декабря 1946 года - дата старта первого чемпионата СССР. Однако прижиться на советской земле называвшийся тогда канадским хоккей с шайбой пытался и раньше. В 1932 году в Москве даже прошли несколько товарищеских матчей с клубом "Фихте" Германского рабочего спортивного союза. Но тогда нашим соотечественникам, привыкшим к просторным площадкам для русского хоккея с мячом, новый вид спорта не приглянулся. Все знают знаменитую цитату из журнала "Физкультура и спорт": "Игра носит сугубо индивидуальный и примитивный характер, весьма бедна комбинациями и в этом смысле не выдерживает никакого сравнения с бенди. На вопрос, следует ли у нас культивировать канадский хоккей, можно ответить отрицательно".

Впрочем, в 1945 году отношение к заморской забаве было пересмотрено. "Необходимо немедля ставить на русские рельсы этот канадский хоккей", - гласила резолюция председателя Комитета по делам физической культуры и спорта Николая Романова.

Конечно, сначала нужно было провести большую методическую работу, проверить, как канадский хоккей примет публика. В феврале 1946 после матча ЦДКА и московского "Динамо" по хоккею с мячом публику попросили не расходиться. На лед для показательной игры вышли команды составленные из студентов Государственного центрального института физкультуры. Народ новый хоккей принял.

Вид с восточной трибуны стадиона "Динамо". Фото: spartak-history.ru

Уже в ноябре прошла жеребьевка чемпионата страны, в который заявились сразу 12 команд. А 22 декабря 1946 года в шести городах: Москве, Ленинграде, Каунасе, Риге и Архангельске прошли первые матчи турнира. 26 января определился и первый чемпион - им стало московское "Динамо". Причем, считается, что первую шайбу чемпионата СССР провел динамовец Аркадий Чернышев, в будущем выдающийся советский хоккейный тренер. Символично, что "Динамо" стало победителем и последнего первенства Советского союза. Но это уже другая история.

1950-е. Триумфальный дебют

В начале 50-х годов в Советском Союзе вышла первая книга о хоккее, автором которой стан Анатолий Тарасов, а в сезоне 1951-1952 гг. впервые в истории советского телевидения проведена трансляция с хоккейного матча.

А настоящим прорывом стал дебют советской сборной на чемпионате мира 1954 года в Швеции. Яркая и самобытная команда под руководством Аркадия Ивановича Чернышева и Владимира Кузьмича Егорова неприятно удивила соперников высочайшими скоростями, красивыми комбинациями. Дебютанты по ходу турнира уверенно обыгрывали всех, лишь со шведами сыграв вничью. В решающем матче сборной СССР противостояли явные фавориты - канадцы. В успех советской команды никто не верил, но итог вверг родоначальников хоккея в шок - 7:2. Сборная СССР стала чемпионом мира и Европы, а Всеволод Бобров был признан лучшим нападающим турнира. Увы, через год канадцы взяли реванш со счетом 5:0, а сборная СССР стала второй.

Церемония открытия Чемпионата мира и Европы по хоккею с шайбой, который проходил с 24 февраля по 5 марта 1957 года в Москве. Фото: Яков Берлинер/ РИА Новости

В 1956 году советская команда по хоккею впервые выступила на Олимпиаде, которая проходила в Кортина-д'Ампеццо. Для Боброва это были вторые в жизни Игры, в 1952 году он играл за сборную СССР по футболу, забив в трех матчах олимпийского турнира пять мячей. В Кортина-д'Ампеццо сборная СССР выиграла золото, а Бобров забросил в ворота соперников девять шайб!

Звездами сборной СССР той эпохи помимо Боброва были голкипер Николай Пучков, защитники Иван Трегубов и Николай Сологубов, а также нападающие Алексей Гурышев, Виктор Шувалов, Валентин Кузин.

В 1957 году хоккейный чемпионат мира впервые приняла Москва. За год до этого в Лужниках был построен Дворец спорта, ставший на долгие годы главной хоккейной ареной страны. Увы, тогда не удалось добиться успеха - сборная СССР стала второй, уступив первое место шведам. Но главное - советский хоккей в эту эпоху вышел на международную арену и показал, что ни в чем не уступает лидерам.

1960-е. Становление "Красной машины"

После успеха в 1956 году сборная СССР долгое время никак не могла выиграть на крупных турнирах. Счастливым для нашей сборной снова стал Стокгольм, куда в 1963 году Аркадий Чернышев и Анатолий Тарасов привезли обновленную команду с одним лишь ветераном, 38-летним Николаем Сологубовым.

Судьба "золота" решалась в последний день. Сборная СССР обыграла канадцев 4:2 и обошла шведов в турнирной таблице по лучшей разнице заброшенных и пропущенных шайб. Так началась фантастическая серия наших хоккеистов, выигравших еще восемь чемпионатов мира подряд. После победы в 1971 году в североамериканской прессе советскую команду впервые окрестили "Красной машиной". Доминировала сборная СССР и на Олимпиадах, взяв "золото" на четырех Играх кряду - в 1964, 1968, 1972 и 1976 годах.

Фото: Юрий Сомов/ РИА Новости

А Аркадий Чернышев стал единственным в истории тренером, под руководством которого команда выиграла сразу четыре Олимпиады.

В 60-70-годы в составе советской команды появились игроки, надолго вписавшие свои имена в историю не только отечественного, но и мирового хоккея. Виктор Коноваленко, Александр Рагулин, Виктор Кузькин, Виталий Давыдов, Владимир Юрзинов, Вячеслав Старшинов, братья Борис и Евгений Майоровы, Виктор Якушев, Александр Альметов, Анатолий Фирсов, Константин Локтев. В конце 60-х в команде дебютировали Валерий Харламов, Евгений Зимин, Владимир Петров, Борис Михайлов, Александр Якушев, ставшие героями уже следующего десятилетия.

Еще одним событием для советских любителей хоккея стало проведение с ноября 1967 года международного турнира на Приз газеты "Известия".

1970-е. Сражение с профи

Соперничество советских и канадских хоккеистов на Олимпиадах и чемпионатах мира стало уже привычным. Но по обе стороны океана возникла заинтересованность во встрече сильнейшей сборной мира с канадскими профессионалами из Национальной хоккейной лиги. И эта встреча стала возможной в 1972 году.

За океаном советскую сборную не считали за равного соперника, все верили, что победа останется за ними. А по признанию участников советской сборной глава делегации напутствовал команду на стартовый матч просьбой "проиграть достойно".

И первая игра началась хуже некуда. Канадцы вели 2:0 уже к седьмой минуте, явно предвкушая разгром. Но затем произошло то, чего собравшиеся на трибунах не ожидали. Советская команда переломила ход встречи и выиграла 7:3, а автором первой шайбы сборной СССР стал Евгений Зимин. Именно в этой серии ярко проявил себя Валерий Харламов, позже получивший серьезную травму.

Общий счет по победам - 4:3 в пользу Канады при одной ничьей. Несмотря на это в Северной Америке писали, что "кленовым листьям" придется учиться играть в хоккей заново.

Тренер Анатолий Владимирович Тарасов (второй слева) и член сборной команды Валерий Харламов (третий слева) во время проведения разбора игры. Фото: Фотохроника ТАСС

Через два года сборная СССР встречалась с Канадой, составленной из игроков Всемирной хоккейной ассоциации во главе с легендарными Бобби Халлом и Горди Хоу. И здесь преимущество СССР было уже колоссальным. Из восьми матчей отечественные хоккеисты выиграли четыре при одном поражении и трех ничьих. А лучшим бомбардиром советской команды в обеих сериях стал Александр Якушев.

Помимо Харламова после той серии за океаном узнали о вратаре Владиславе Третьяке, тройке Харламов-Владимир Петров-Борис Михайлов, а также других ярких игроках, ставших частью истории.

Весной 1974 года произошло еще одно важное событие. Впервые в истории в Зал хоккейной славы в канадском Торонто был помещен портрет первого иностранного тренера. Им стал Анатолий Владимирович Тарасов, внесший огромный вклад в развитие мирового хоккея.

1980-е. Пощечина Канаде и КЛМ в деле

Отечественная сборная не раз в своей истории брала верх над своими самыми принципиальными соперниками, канадцами. Но, пожалуй, самая великая победа над "кленовыми листьями" была одержана в 1981 году на Кубке Канады. До сих пор советским хоккеистам противостояли в основном канадские любители: профессионалы на чемпионаты мира и Олимпийские игры не приезжали. В 1974 году североамериканский функционер Алан Иглсон организовал Кубок Канады, где лицом к лицу могли встретиться все сильнейшие.

Правда, на первый розыгрыш турнира в 1976 году Виктор Тихонов привез экспериментальный состав, обойдясь без тройки Харламова, Петрова и Михайлова. Итог - лишь третье место. Зато через пять лет был взят убедительный реванш. Увы, одна из величайших страниц истории отечественного хоккея оказалась тесно переплетена с одной из самых трагичных. Харламов не попал в состав на Кубок Канады-1981 и погиб в аварии. Игроки сборной СССР узнали о случившемся уже в Виннипеге и на командном собрании пообещали друг другу выиграть турнир в память о товарище.

Монреаль. Кубок Канады по хоккею. СССР - Чехословакия - 8:1. Советские спортсмены стали победителями турнира. У ворот Владислава Третьяка Милан Новы (Чехословакия), слева и защитник сборной СССР Вячеслав Фетисов. Фото: Фотохроника ТАСС

В финале нашим противостояли хозяева льда, которым сборная СССР уступила на групповом этапе 4:7. Но тот матч пропускал Владислав Третьяк, который и стал героем финальной встречи. В первом периоде звездные канадцы буквально "возили" соперника, но так и не придумали, как пробить Третьяка. Возможно, это был лучший перфоманс в карьере нынешнего президента Федерации хоккея России. Хотя потом были и ЧМ-1983, где Третьяк сделал четыре "сухаря" в семи матчах, и Олимпиада-1984, на которой он оставил с "баранкой" тех же канадцев и чехословаков. Но вернемся в Монреаль. Во втором периоде под гробовое молчание трибун слово взяла сборная СССР. Хет-триком отметился Сергей Шепелев.

Да, потом канадцы обыгрывали наших на Кубке Канады в 1984 и 1987 годах, но происходило это всегда в упорнейшей борьбе. О разгроме, подобном тому, что советские хоккеисты устроили "кленовым листьям" в 1981 году не шло и речи.

А еще Кубок Канады-1981 стал первым турниром, на котором Тихонов опробовал изобретенную им тройку Крутов-Ларионов-Макаров, ту самую КЛМ, которую считают последней великой тройкой советского хоккея. На дебютном турнире в семи матчах это трио, которому было по 21-23 года, набрало 22 очка в семи матчах, надолго став ведущей в сборной. К слову, и защитники, игравшие в пятерке с КЛМ, были не менее звездные: Вячеслав Фетисов и Алексей Касатонов. Все вместе они стали олицетворением советской хоккейной мощи в 80-е.

1990-е. Новые вызовы

В результате стремительного изменения геополитической картины мира на Олимпиаду-1992 во французский Альбервиль сборная России приехала без флага и гимна. Но это была далеко не единственная проблема главного тренера команды Виктора Тихонова. К тому моменту начался мощный отток хоккеистов за океан, где многие сделали блестящую карьеру, и Виктору Васильевичу приходилось буквально уговаривать остаться на олимпийский турнир тех, кто еще не успел уехать.

В итоге, удалось собрать, по сути, молодежный состав, который укрепили суперсвязкой опытных Хомутова и Быкова. "На той Олимпиаде они были лидерами, - рассказал нынешний наставник сборной России Алексей Жамнов, которому тогда было 22 года. - Они все лидерские задачи взяли на себя. Они и выигрывали уже до этого много, было много за плечами побед. Они нам такую уверенность давали. Мы знали: не пропустим, а они в какой-то момент забьют решающий гол".

XVI зимние Олимпийские игры. После победы в финальном матче СНГ - Канада со счетом 3:1, сборная СНГ стала чемпионом Белой Олимпиады по хоккею. На снимке: вратарь сборной СНГ Михаил Трефилов (слева) и капитан команды Вячеслав Быков. Фото: Фотохроника ТАСС

Тем не менее, в перспективы "детского сада", как издевательски называли сборную СНГ журналисты, мало кто верил. И зря. Несмотря на приличные по уровню составы соперников (например, многие из чешской команды стали олимпийскими чемпионами-1998) наши уверенно дошли до финала, где справились с Канадой - 4:2. Удивительно, этот героический триумф вопреки многие в итоге восприняли как должное: сборная СССР приучила к олимпийским победам. Вот только следующей пришлось ждать долгих 26 лет.

Через год была еще победа на чемпионате мира в Германии. Она стала первой для команды под российским триколором и последней на ближайшие 15 лет.

Очень близка к повторению олимпийского успеха российская сборная была в 1998 году на Играх в японском Нагано. На Олимпиаду впервые приехали игроки НХЛ: среди дебютантов был сам великий Уэйн Гретцки. Но наши на суперзвездном фоне не потерялись. В полуфинале российская сборная благодаря пяти шайбам Павла Буре разметала финнов, а потом было горькое поражение от чехов с непробиваемым Домиником Гашеком - 0:1.

2000-е. Вспомнили, как побеждать

После "серебра" Нагано сборная России еще несколько раз вплотную подбиралась к победам на крупных турнирах. На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк Сити наши хоккеисты остановились на обидной "бронзе". На чемпионате мира в том же году сборная России стала второй. Потом была бронзовая медаль на ЧМ-2005 и, наконец, награда того же достоинства - на чемпионате мира в Москве, где первенствовали канадцы. К тому моменту национальную команду возглавил дуэт Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина.

Взять реванш у "кленовых листьев" удалось на их территории в следующем году. В честь столетия хоккея чемпионат мира впервые прошел в Канаде, а именно в Галифаксе и Квебеке. И, конечно, хозяева льда были фаворитами турнира, тем более, им удалось укрепить состав сильными игроками из НХЛ. Впрочем, серьезный энхаэловский десант получили и россияне. Например, впервые за долгое время в сборную приехал Сергей Федоров.

Илья Ковальчук. Фото: РИА Новости

Главным сюжетом турнирного пути россиян стала драма Ильи Ковальчука. Звездный форвард никак не мог забить и едва не пропустил финал из-за дисквалификации. Зато в решающем матче, разумеется, против канадцев, именно он точным броском сначала перевел игру в овертайм, а в дополнительной пятиминутке принес сборной России такую долгожданную победу. Причем голевую передачу Ковальчуку отдал никто иной, как Федоров.

"Я загадал сюжет этого фильма, - вспоминал потом Вячеслав Быков. - Илья забил, и это было, на мой взгляд, честно по отношению и к нему, и к спорту. Но героем матча мог стать любой - все хоккеисты в равной степени заслужили это".

Триумф Квебека стал для нашей сборной первым на чемпионатах мира за 15 лет. А через год россияне защитили чемпионский титул, снова оставив канадцев без "золота".

2010-е - настоящее время. Долгожданный олимпийский триумф

Нынешняя эра российского хоккея началась с ощутимого поражения на Олимпиаде в Ванкувере. В четвертьфинале команда Вячеслава Быкова была бита канадцами - 7:3. На чемпионате мира-2010 в Германии было завоевано "серебро".

Отдушиной для российского болельщика стала грандиозная победа на молодежном чемпионате мира-2011 в американском Баффало. Весь турнир наши парни преодолевали самих себя. В четвертьфинале и полуфинале россияне отыгрывались в безнадежных ситуациях. Кульминацией стал в финал с Канадой, в котором мы проигрывали 0:3 после двух периодов. Зато в третьем наши забросили пять безответных шайб.

Между тем, у основной команды все продолжалось валиться из рук. На ЧМ-2011 россияне остались без медалей, после чего на пост наставника команды пришел Зинэтула Билялетдинов.

Уже в первый же сезон была одержана победа на чемпионате мира-2012, который проходил в Швеции и Финляндии. На следующий год команда проиграла в четвертьфинале, но самое ощутимое поражение команда потерпела на Олимпиаде в Сочи. В четвертьфинале россияне уступили финнам, а сборную возглавил Олег Знарок.

Главный тренер российских хоккеистов Олег Знарок на церемонии награждения призеров соревнований по хоккею среди мужчин на XXIII зимних Олимпийских играх. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Под его руководством была одержана победа на чемпионате мира 2014 года, но главный триумф произошел 4 года спустя на Олимпиаде в Пхенчхане. Российская команда, выступавшая из-за санкций WADA как команда Олимпийских атлетов из России, прервала череду неудач на ОИ и выиграла долгожданное золото.

Героями этого турнира стали многоопытные Павел Дацюк и Илья Ковальчук, Сергей Мозякин а также совсем юный Кирилл Капризов, забросивший в финале победную шайбу.

Впереди новое испытание - Олимпиада в Пекине, где у руля сборной будет известный в прошлом хоккеист, олимпийский чемпион Алексей Жамнов. И кто знает, может, на Игры поедет и Матвей Мичков, наш новый гений, который к своим 17 годам уже переписал некоторые рекорды Овечкина и Кучерова.