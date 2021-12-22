Наука идет в люди

Вызов пандемии, ускорение развития инноваций и новые технологические задачи показали, насколько важна роль науки в этих вопросах. Реализуемый в нашей стране нацпроект "Наука" должен помочь войти России в пятерку мировых научных лидеров по приоритетным направлениям. Для того, чтобы добиться поставленной цели нужна комплексная работа. Это и укрепление научного потенциала, и развитие исследовательской инфраструктуры, и поддержка молодых ученых, и, конечно же, популяризация науки, повышение ее престижа и привлечение молодежи в отрасль.

Уходящий 2021 год был объявлен Годом науки и технологий. На федеральном уровне прошло множество мероприятий, которые помогли широкой общественности увидеть и по достоинству оценить развитие научной мысли и технологического прогресса в России. К работе, в частности, привлекались ВУЗы, активно вовлекалась молодежь.

На Западе существенный процент молодых людей хотел бы заниматься научной деятельностью или как-то связать себя с этой сферой. Быть ученым считается престижно и почетно. В России же позитивный образ ученого только начинает формироваться. Все еще сохраняется большое количество людей, которые при словах "ученый" и "наука" представляют себе седых старичков, которые день и ночь сидят в пыльных кабинетах НИИ. Развеять сложившийся миф и показать, что наука - может быть захватывающей и вдохновляющей, а быть ученым - значит вести интересную и насыщенную жизнь - одна из целей Года науки и технологий. Именно поэтому каждое пятое мероприятие, приуроченное к Году - это научно-популярная акция, которая доступно и познавательно рассказывает о науке и современных вызовах, стоящих перед ней.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы "РОСНАНО" понимает, что наука должна быть открытой и доступной, идти в люди и говорить с ними на одном языке. Поэтому, с 2015 года Фонд организовывает различные мероприятия, направленные на популяризацию науки. Этот год не стал исключением.

Фото: Александр Палаев

Одно из таких мероприятий - это Science Bar Hopping - федеральный фестиваль, на котором молодые ученые рассказывают о своих исследованиях в городских барах. Несколько раз в году бары в крупных российских городах превращаются в площадки, куда можно прийти и послушать ученых, которые в неформальной обстановке доступно расскажут о самых волнующих научных темах. Ученым можно задать вопросы, даже самые наивные, эксперты в простой форме объяснят, что и как. Фестиваль довольно молодой - с 2018 года проходит при поддержке организаторов в лице ФИОП и медиакомпании "Бумага" в крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. В пандемию Science Bar Hopping "ушел" в онлайн, но не потерял своей аудитории. За время существования Фестиваля стало понятно, что обсуждение научной тематики может быть весьма интересным. В этом году Science Bar Hopping вернулся на офлайн площадки и прошел в конце мая в 16 барах Санкт-Петербурга, собрав около 1500 гостей. Лекции Фестиваля были объединены одной темой - эволюция науки - от исследований прошлого до прорывных научных открытий сегодняшнего дня. Столичные бары распахнули свои двери участникам Science Bar Hopping в октябре. Ведущий темой лекций стал "Ренессанс". Наука двадцать первого века выходит из лабораторий в социальные сети, становится достоянием общественности - и переживает новый ренессанс. Среди спикеров были как молодые специалисты, так и известные исследователи. Например, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, ученый-астрофизик и популяризатор науки Сергей Попов и руководитель архитекторов по направлению госсектора "Яндекс" Николай Бутенко. За один вечер в 21-м баре столицы выступили 42 ученых, которые рассказали, в каком направлении развивается современная наука и как она влияет на жизнь людей. А партнер мероприятия - онлайн кинотеатр Okko отобрал самые яркие лекции, прошедшие в рамках Фестиваля, и разместил их на своей площадке. Лекции, объединенные общим названием "Время открытий", рассказывают о самых современных исследованиях, связанных с человеком, о влиянии новейших технических разработок на повседневную жизнь общества.

Процесс записи подкаста Science Bar Hopping. Фото: Виктория Взятышева

Современная молодежь активно пользуется различными стриминговыми площадками. Именно поэтому было решено запустить еще один проект - YouTube-шоу "Заходит ученый в бар", в котором исследователи вместе с популярными блогерами обсуждают открытия и технологии, сидя в баре. Молодых ученых приглашают в бар и просят их ответить на вопросы из своей научной области. Все это приправлено фирменными коктейлям, актуальными темами и специальным гостем. Выпуски посвящены параллельным вселенным, киборгам, криминалистике, генетике и лекарствам. Среди гостей шоу - Чума Вечеринка, Владимир Маркони, Таня Старикова и Сергей Дружко. В 2021 году вышло 7 серий шоу "Заходит ученый в бар". Аудитория шоу на YouTube-канале на текущий момент составляет уже более 50 000 человек.

Подкаст Science Bar Hopping - еще один совместный проект Фонда инфраструктурных и образовательных программ (Группа "РОСНАНО") и медиакомпании "Бумага". Это беседы с молодыми учеными. Исследователи рассказывают о самых загадочных и актуальных темах: о черных дырах и искусственном интеллекте, иммунитете и старении, климате и телепортации, а также о том, как они видят мир и осмысляют злободневные проблемы. Подкасты продолжительностью 35 минут выходят на всех популярных стриминговых платформах: Apple Podcasts, Google Podcasts, "Яндекс.Музыке", "ВКонтакте".

Лекции в барах фестиваля Science Bar Hopping "Эволюция". Фото: Влад Буленков

Ежедневно каждый из нас получает на электронную почту рассылку актуальных новостей на злобу дня. Так мы узнаем, например, об изменении курса валют, движении на биржах и фондовых рынках, об основных событиях в деловом мире или в тех отраслях, которые нам наиболее интересны. В мире науке тоже, как и в мире финансов, происходят события, которые могут существенно изменить нашу жизнь уже завтра. Только об этом мало кто знает, а точнее знал до недавнего времени. В 2020 году стартовал новый проект - научная e-mail рассылка. В каждом письме - мысли ученых об актуальных научных и общественных событиях: что экономист думает о новом кризисе, а биолог - о новом вирусе? В конце каждого письма даются ссылки на близкие по теме материалы, а также на книги, фильмы, курсы, подкасты и статьи - всё, что может помочь глубже разобраться в теме. Авторы рассылок - ученые, популяризаторы науки и научные журналисты совместно с редакторами медиакомпании "Бумага". Рассылка выходит еженедельно по пятницам. Аудитория - более 21 тысячи человек.

Фото: Влад Буленков

Для того, чтобы наука оставалась живой, важно не только привлекать в нее новые, молодые кадры, но и давать возможность ученым общаться между собой, обмениваться научными знаниями и мнениями. Ведь, как известно, именно в споре рождается истина. В этом году, в рамках интеллектуального клуба для молодых ученых Science Club прошла акция - "Научный поезд". Ученых из разных городов объединили на нейтральной территории, а именно - в поезде, следующем по маршруту "Москва - Санкт-Петербург". Главной здесь была не цель поездки (хотя в Санкт-Петербурге ученых ждала экскурсионная и интеллектуальная программа), а сам путь. По задумке организаторов, в формате студенческой поездки в поезде ученые смогли завести полезные знакомства, обменяться научными мнениями и просто поучаствовать в научно-просветительском приключении.

Завершил Год науки и технологий Конгресс молодых ученых, который прошел в декабре в Сочи. В рамках вечерней программы Конгресса Фонд инфраструктурных и образовательных программ с партнерами провели Интеллектуальный квартирник Science Club, который прошел в формате дебатов. Ученые разделились на две команды. В одной команде участники выступали с аргументами в пользу выбранной научной теории, а в другой команде - с аргументами против этой теории. Мероприятие посетило около 150 гостей, в том числе, представителей академического сообщества.

Популяризация науки - важный шаг в развитии научной отрасли в целом. Ведь за счет этого решается сразу несколько задач. Это и приток молодежи, и улучшение имиджа науки, и повышение доверия и лояльности среди населения к внедрению научных технологий, передовых разработок и инноваций.