Наука идет в люди

Уходящий 2021 год был объявлен Годом науки и технологий. На федеральном уровне прошло множество мероприятий, которые помогли широкой общественности увидеть и по достоинству оценить развитие научной мысли и технологического прогресса в России. К работе, в частности, привлекались ВУЗы, активно вовлекалась молодежь.
На Западе существенный процент молодых людей хотел бы заниматься научной деятельностью или как-то связать себя с этой сферой. Быть ученым считается престижно и почетно. В России же позитивный образ ученого только начинает формироваться. Все еще сохраняется большое количество людей, которые при словах "ученый" и "наука" представляют себе седых старичков, которые день и ночь сидят в пыльных кабинетах НИИ. Развеять сложившийся миф и показать, что наука - может быть захватывающей и вдохновляющей, а быть ученым - значит вести интересную и насыщенную жизнь - одна из целей Года науки и технологий. Именно поэтому каждое пятое мероприятие, приуроченное к Году - это научно-популярная акция, которая доступно и познавательно рассказывает о науке и современных вызовах, стоящих перед ней.
Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы "РОСНАНО" понимает, что наука должна быть открытой и доступной, идти в люди и говорить с ними на одном языке. Поэтому, с 2015 года Фонд организовывает различные мероприятия, направленные на популяризацию науки. Этот год не стал исключением.
Одно из таких мероприятий - это Science Bar Hopping - федеральный фестиваль, на котором молодые ученые рассказывают о своих исследованиях в городских барах. Несколько раз в году бары в крупных российских городах превращаются в площадки, куда можно прийти и послушать ученых, которые в неформальной обстановке доступно расскажут о самых волнующих научных темах. Ученым можно задать вопросы, даже самые наивные, эксперты в простой форме объяснят, что и как. Фестиваль довольно молодой - с 2018 года проходит при поддержке организаторов в лице ФИОП и медиакомпании "Бумага" в крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. В пандемию Science Bar Hopping "ушел" в онлайн, но не потерял своей аудитории. За время существования Фестиваля стало понятно, что обсуждение научной тематики может быть весьма интересным. В этом году Science Bar Hopping вернулся на офлайн площадки и прошел в конце мая в 16 барах Санкт-Петербурга, собрав около 1500 гостей. Лекции Фестиваля были объединены одной темой - эволюция науки - от исследований прошлого до прорывных научных открытий сегодняшнего дня. Столичные бары распахнули свои двери участникам Science Bar Hopping в октябре. Ведущий темой лекций стал "Ренессанс". Наука двадцать первого века выходит из лабораторий в социальные сети, становится достоянием общественности - и переживает новый ренессанс. Среди спикеров были как молодые специалисты, так и известные исследователи. Например, декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, ученый-астрофизик и популяризатор науки Сергей Попов и руководитель архитекторов по направлению госсектора "Яндекс" Николай Бутенко. За один вечер в 21-м баре столицы выступили 42 ученых, которые рассказали, в каком направлении развивается современная наука и как она влияет на жизнь людей. А партнер мероприятия - онлайн кинотеатр Okko отобрал самые яркие лекции, прошедшие в рамках Фестиваля, и разместил их на своей площадке. Лекции, объединенные общим названием "Время открытий", рассказывают о самых современных исследованиях, связанных с человеком, о влиянии новейших технических разработок на повседневную жизнь общества.
Современная молодежь активно пользуется различными стриминговыми площадками. Именно поэтому было решено запустить еще один проект - YouTube-шоу "Заходит ученый в бар", в котором исследователи вместе с популярными блогерами обсуждают открытия и технологии, сидя в баре. Молодых ученых приглашают в бар и просят их ответить на вопросы из своей научной области. Все это приправлено фирменными коктейлям, актуальными темами и специальным гостем. Выпуски посвящены параллельным вселенным, киборгам, криминалистике, генетике и лекарствам. Среди гостей шоу - Чума Вечеринка, Владимир Маркони, Таня Старикова и Сергей Дружко. В 2021 году вышло 7 серий шоу "Заходит ученый в бар". Аудитория шоу на YouTube-канале на текущий момент составляет уже более 50 000 человек.
Подкаст Science Bar Hopping - еще один совместный проект Фонда инфраструктурных и образовательных программ (Группа "РОСНАНО") и медиакомпании "Бумага". Это беседы с молодыми учеными. Исследователи рассказывают о самых загадочных и актуальных темах: о черных дырах и искусственном интеллекте, иммунитете и старении, климате и телепортации, а также о том, как они видят мир и осмысляют злободневные проблемы. Подкасты продолжительностью 35 минут выходят на всех популярных стриминговых платформах: Apple Podcasts, Google Podcasts, "Яндекс.Музыке", "ВКонтакте".
Ежедневно каждый из нас получает на электронную почту рассылку актуальных новостей на злобу дня. Так мы узнаем, например, об изменении курса валют, движении на биржах и фондовых рынках, об основных событиях в деловом мире или в тех отраслях, которые нам наиболее интересны. В мире науке тоже, как и в мире финансов, происходят события, которые могут существенно изменить нашу жизнь уже завтра. Только об этом мало кто знает, а точнее знал до недавнего времени. В 2020 году стартовал новый проект - научная e-mail рассылка. В каждом письме - мысли ученых об актуальных научных и общественных событиях: что экономист думает о новом кризисе, а биолог - о новом вирусе? В конце каждого письма даются ссылки на близкие по теме материалы, а также на книги, фильмы, курсы, подкасты и статьи - всё, что может помочь глубже разобраться в теме. Авторы рассылок - ученые, популяризаторы науки и научные журналисты совместно с редакторами медиакомпании "Бумага". Рассылка выходит еженедельно по пятницам. Аудитория - более 21 тысячи человек.
Для того, чтобы наука оставалась живой, важно не только привлекать в нее новые, молодые кадры, но и давать возможность ученым общаться между собой, обмениваться научными знаниями и мнениями. Ведь, как известно, именно в споре рождается истина. В этом году, в рамках интеллектуального клуба для молодых ученых Science Club прошла акция - "Научный поезд". Ученых из разных городов объединили на нейтральной территории, а именно - в поезде, следующем по маршруту "Москва - Санкт-Петербург". Главной здесь была не цель поездки (хотя в Санкт-Петербурге ученых ждала экскурсионная и интеллектуальная программа), а сам путь. По задумке организаторов, в формате студенческой поездки в поезде ученые смогли завести полезные знакомства, обменяться научными мнениями и просто поучаствовать в научно-просветительском приключении.
Завершил Год науки и технологий Конгресс молодых ученых, который прошел в декабре в Сочи. В рамках вечерней программы Конгресса Фонд инфраструктурных и образовательных программ с партнерами провели Интеллектуальный квартирник Science Club, который прошел в формате дебатов. Ученые разделились на две команды. В одной команде участники выступали с аргументами в пользу выбранной научной теории, а в другой команде - с аргументами против этой теории. Мероприятие посетило около 150 гостей, в том числе, представителей академического сообщества.
Популяризация науки - важный шаг в развитии научной отрасли в целом. Ведь за счет этого решается сразу несколько задач. Это и приток молодежи, и улучшение имиджа науки, и повышение доверия и лояльности среди населения к внедрению научных технологий, передовых разработок и инноваций.