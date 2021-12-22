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22.12.2021 01:23
Рубрика: Происшествия

Новый закон запрещает суррогатное материнство для иностранцев

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск № 290(8641)
Пять депутатов Государственной Думы и сенатор стали авторами важного для страны законопроекта о суррогатных матерях. Документ уже внесен, и занимается им Комитет Думы по безопасности и противодействию коррупции.

Тема суррогатного материнства в нашей стране - острая и больная. В этой сфере крутятся огромные деньги, и все, что там происходит, с точки зрения закона очень и очень непрозрачно. Тому подтверждение громкие уголовные дела, которые сейчас расследует Следственный комитет сразу в нескольких регионах страны. Так, одно из дел возбудили в прошлом году после страшной находки - в одном из домов подмосковного поселка обнаружили тело мертвого младенца. Одна из статей, по которой расследуется это дело, - "торговля людьми".

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Умерший мальчик был рожден суррогатной матерью несколько месяцев назад. Он жил под присмотром няни в съемной квартире, где кроме него было еще трое младенцев, рожденных по заказу за деньги в основном женщинами из ближнего зарубежья. Новорожденные находились в этом "отстойнике" до тех пор, пока их биологические родители - иностранцы - занимались оформлением документов, в том числе для вывоза их за рубеж.

Сейчас в Красноярском крае судят 28-летнюю гражданку Казахстана. СКР предъявил ей обвинение по той же статье - " продажа человека". Женщина решила зарабатывать суррогатным материнством. В интернете нашла страницу нашей фирмы "Дидилия", которая "оказывала услуги по организации и сопровождению оплодотворения и беременности". Фирма помогла женщине поехать из Казахстана в Пномпень. В столице Камбоджи ей в местной клинике провели процедуру по оплодотворению. А в марте 2020 года женщина вернулась в Красноярск. В апреле прошлого года в "Красноярском краевом центре охраны материнства и детства" родила ребенка.

После выписки оставила младенца в этом центре. Затем в ЗАГСе Красноярска получила свидетельство о рождении, в котором записала себя матерью. А на следующий день в нотариальной конторе Красноярска оформила доверенность на директора "Дидилии" распоряжаться своим ребенком. И уехала домой. В Казахстане ей выдали "за работу" 13 тысяч долларов. Директор фирмы забрал младенца из роддома, как написали следователи, "для дальнейшей передачи ребенка третьим лицам и получения за это денежного вознаграждения". И это не единственный случай.

Существующая сегодня схема фактически показывала, что у нас формируется просто теневой рынок торговли младенцами.

Что хотят законодатели? Судя по документу, воспользоваться институтом суррогатного материнства на территории России смогут только ее граждане. Либо состоящие в браке, либо одинокая россиянка. При этом отдать этим людям ребенка можно только с согласия выносившей его суррогатной матери, если в период беременности пара развелась либо один из них утратил российское гражданство.

Подчеркнуто: если один из потенциальных родителей потерял гражданство России, выносившая ребенка женщина может его не отдавать. Самому ребенку гарантировано российское гражданство, даже если его потенциальные родители его потеряли. Консульства России должны "в пределах, допускаемых нормами международного права" защищать права таких детей, оказавшихся за рубежом.

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