Объекты Брестской крепости отреставрируют

На заседании Комиссии директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк рассказал, что реализация нового проекта Союзного государства направлена на сохранение историко-культурного наследия Беларуси и России:
- Планируются ремонт и реконструкция 12 объектов. Это монумент "Жажда", главный вход в мемориальный комплекс "Звезда", помещения Южной казармы и у Северных ворот, наружный вал Восточного форта, пороховой погреб... Финансирование работ оценивается в сумму 500 миллионов российских рублей. Ожидается, что реализация проекта начнется с 2023 года.