В мире
22.12.2021 16:15

Объекты Брестской крепости отреставрируют

В Бресте состоялось заседание Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Депутатам была представлена информация о ходе разработки нового проекта Союзного государства "Капитальный ремонт, реставрация, реконструкция и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

На заседании Комиссии директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк рассказал, что реализация нового проекта Союзного государства направлена на сохранение историко-культурного наследия Беларуси и России:

- Планируются ремонт и реконструкция 12 объектов. Это монумент "Жажда", главный вход в мемориальный комплекс "Звезда", помещения Южной казармы и у Северных ворот, наружный вал Восточного форта, пороховой погреб... Финансирование работ оценивается в сумму 500 миллионов российских рублей. Ожидается, что реализация проекта начнется с 2023 года.

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