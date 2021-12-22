Объекты Брестской крепости отреставрируют

В Бресте состоялось заседание Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Депутатам была представлена информация о ходе разработки нового проекта Союзного государства "Капитальный ремонт, реставрация, реконструкция и музеефикация сооружений Брестской крепости в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

На заседании Комиссии директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк рассказал, что реализация нового проекта Союзного государства направлена на сохранение историко-культурного наследия Беларуси и России: - Планируются ремонт и реконструкция 12 объектов. Это монумент "Жажда", главный вход в мемориальный комплекс "Звезда", помещения Южной казармы и у Северных ворот, наружный вал Восточного форта, пороховой погреб... Финансирование работ оценивается в сумму 500 миллионов российских рублей. Ожидается, что реализация проекта начнется с 2023 года. Жители сибирской деревни издали книгу о своих белорусских корнях

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