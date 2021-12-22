Обеспечить "Единое Здоровье" - как связаны здоровье человека, животных и состояние окружающей среды

В Сколково прошла крупнейшая конференция по инновациям и подготовке кадров для животноводства.

Стремительное развитие технологий, внедрение инноваций и всеобщая глобализация позволили человечеству достичь невероятных успехов в области здравоохранения, повышения благополучия животных и сбережения планеты.

Такая быстрая по меркам мировой истории трансформация повлекла за собой и новые вызовы: за счет повышения мировой мобильности населения и интенсивного роста АПК, человек стал находиться в гораздо более тесном контакте с животными и средой их обитания, что способствует быстрой передаче различных заболеваний.

Снижение рисков заболеваний, внедрение инновационных решений в животноводстве и пути решения проблемы антибиотикорезистентности стали основными темами масштабной образовательной конференции в Сколково.

Межотраслевой подход

В рамках конференции "Животноводство Будущего", организованной биотехнологической компанией MSD Animal Health совместно с Центром развития здравоохранения Московской школы управления СКОЛКОВО и изданием "Агроинвестор", ведущие специалисты агропромышленной индустрии и эксперты из области здравоохранения обсудили темы безопасности и здоровья человека и животных. В центре внимания - концепция глобального здравоохранения "Единое Здоровье", признающая растущую взаимосвязь между здоровьем людей, животных, а также состоянием окружающей среды.

В рамках мероприятия прошли сессии с участием представителей Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН - ФАО, Всемирной организации по охране здоровья животных - МЭБ, Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ "ВГНКИ"), Федерального Центра Охраны Здоровья Животных (подведомственного учреждения Россельхознадзора), научно-исследовательских и научно-производственных институтов, отраслевых союзов, Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково. Конференция привлекла более 50 спикеров из 10 стран мира, а организаторы подчеркивают, что цель программы - предоставить практические инструменты и подходы для решения актуальных вызовов отрасли.

"Повышая благополучие сельскохозяйственных и домашних животных, действуя с учетом принципов устойчивого развития, мы можем укрепить собственное здоровье и обеспечить "Единое Здоровье". Однако очень важно действовать в партнерстве с целым рядом отраслей и организаций, и спектр затрагиваемых на конференции тем тому подтверждение. Участники смогли узнать о современных трендах в ветеринарии, животноводстве и агроэкономике, чтобы в дальнейшем применить знания на практике и повысить эффективность работы своих предприятий", - сообщил Артём Кондрашов, Управляющий директор MSD Animal Health в регионе Россия, СНГ и Европейские Экспортные Рынки.

Актуальность тем

В рамках панельных дискуссий спикеры обсудили проблемы зоонозов (патогены, передающиеся человеку от животных - прим. ред.) в России и мире. Так, по данным МЭБ, более 60 процентов новых болезней передаются человеку от животных. "Очевидно, что зоонозы выдвигаются на передний план угроз человечеству … Мы должны доводить до лиц, ответственных за принятие решений, как бороться с нынешней ситуацией", - подчеркнул директор отделения ФАО для связи с РФ Олег Кобяков.

Еще один фактор, влияющий на растущий риск дестабилизации агросистем - проблема устойчивости микробов к антибиотикам. Резистентность появляется из-за избыточного применения антибиотиков в медицине, ветеринарии и агроиндустрии. Ежегодно в мире от заболеваний, вызванных антибиотикорезистентными микробами, умирают 700 тысяч человек, а ООН включила антибиотики в список 10 глобальных угроз человечеству.

В этой связи эксперты отметили, что критически важно повышать осведомленность отрасли и общества об ответственном использовании противомикробных препаратов.

Пути решения проблем

Залог эффективной реализации подхода "Единое Здоровье" - сотрудничество всех заинтересованных сторон. Государственные органы, сотрудники системы здравоохранения, эпидемиологи, специалисты по охране здоровья животных, фермеры, а также экологи должны координировать свою работу и быть осведомленными о тесной взаимосвязи здоровья людей и животных. Как декларирует ФАО ООН, обеспечение подхода "Единое Здоровье" имеет принципиальное значение для более эффективного прогнозирования, профилактики, выявления и борьбы с болезнями, которые передаются между животными и людьми. Это важно для обеспечения безопасности пищевых продуктов, а также в решении многих других проблем. Только совместными усилиями можно обеспечить стабильное развитие отраслей и противостоять угрозам. Это доказала и пандемия COVID-19. Кризисная ситуация в области здоровья человека, вызванная переданным от животного вирусом, подчеркивает необходимость скоординированных межсекторальных действий для защиты здоровья и предотвращения сбоев в работе продовольственных систем.

Профилактика заболеваний людей и животных - важнейший аспект подхода "Единое Здоровье", в котором есть несколько направлений профилактических мер. Первый - вакцинация. Например, MSD Animal Health - один из ведущих мировых производителей вакцин для животных, ежегодно выпускающий более 102 миллиардов доз. Компания ведет разработку программ вакцинации и других стратегий профилактики, направленных на борьбу с пищевыми инфекциями, а также на обеспечение продовольственной безопасности.

Зоонозные и другие новые инфекционные заболевания представляют особую угрозу и безопасности в области здравоохранения, однако их контроль и профилактику можно обеспечить за счет слаженных усилий по вакцинации. Яркий пример, вирус Эбола подтипа Заир - смертельно опасное и крайне заразное зоонозное заболевание, имевшее катастрофические последствия для некоторых регионов мира. Не так давно это заболевание крайне быстро распространилось, неся реальную угрозу пандемии. Только благодаря созданию вакцины и быстрому реагированию на ситуацию летом 2020 года удалось погасить вспышку заболевания, эпицентром которой стала восточная часть Конго.

Второе важное направление профилактики - надзор и мониторинг. Необходимы подходы, основанные на фактических данных и направленные на изучение устойчивости к противомикробным препаратам. Решение проблемы антимикробной резистентности - необходимый этап для развития системы животноводства. В ходе конференции "Животноводство Будущего" отраслевые эксперты обсудили вопросы использования антибиотиков в различных направлениях животноводства, а представители ведущих агропроизводителей России поделились практическим опытом, как в направлении уменьшения использования, так и полного отказа от антибиотиков.

Еще в 2016 году Генеральная Ассамблея ООН признала использование антибиотиков в животноводстве одной из основных причин развития устойчивости возбудителей болезней к противомикробным препаратам у людей. По экспертным оценкам, если к 2050 году ситуация с применением антибиотиков в сельском хозяйстве не изменится, антибиотикорезистентность может привести к смерти более 10 миллионов человек в год в общемировом масштабе. Сейчас многие страны снижают использование антимикробных препаратов в животноводстве и птицеводстве. В 2002 году MSD провела самое продолжительное и крупнейшее в мире исследование по мониторингу тенденций противомикробной устойчивости (SMART). Оно проводилось на более чем 200 объектах в 60 странах. Полученные данные могут использоваться для поддержки программ рационального использования антимикробных препаратов и улучшения показателей здоровья пациентов.

Помимо этого, компания предоставляет инструменты и услуги в сфере диагностики и мониторинга, такие как системы Allflex, которые помогают животноводческим предприятиям оптимизировать меры по охране здоровья и благополучия сельхозживотных в дополнение к ответственному использованию ветпрепаратов, в том числе антибиотиков и вакцин.

Третье направление профилактики заболеваний людей и животных - инновации. Необходимо заниматься научными исследованиями и разработками инновационных вакцин и лекарственных препаратов на постоянной основе для борьбы с широким спектром инфекционных заболеваний, отмечают эксперты.

В целом заболевания сельскохозяйственных животных приводят к потере 20 процентов общемировых объемов производства, создавая угрозу для экономики предприятий и глобальной продовольственной безопасности. Поэтому так важно внедрять передовые меры, сохраняющие здоровье животных и обеспечивающие прослеживаемость и более точную оценку рисков. Необходимы новые методики по диагностике и лечению.

Зоонозные и другие инфекционные заболевания действительно опасны для человека и обладают существенным эпидемиологическим потенциалом, однако, как показывает практика, при слаженном взаимодействии всех ключевых участников глобальной системы здравоохранения, у нас есть все возможности для того, чтобы взять ситуацию под контроль.

Для эффективного взаимодействия в рамках подхода "Единое Здоровье" необходима общественная осведомленность об основных проблемах в системе человек-животное-планета и сильный межотраслевой кадровый потенциал.

Востребованность таких проектов как "Животноводство Будущего", способствующих решению обеих задач, демонстрирует растущий запрос на новые практические инструменты для повышения эффективности работы агропредприятий и минимизации рисков заболеваний, как в животноводстве, так и в нашей жизни.