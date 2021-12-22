Объявлен рейтинг лучших операторов по обращению с отходами

Лучшими компаниями в сфере обращения с отходами, по версии ППК "Российский экологической оператор" (РЭО), стали представители Подмосковья и Брянской области. Об этом сообщил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

"Рейтинг дает возможность оценить вклад региональных операторов в создание благоприятных условий для развития комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в России, - сказал он. - Чтобы его составить, мы отобрали критерии, провели статистическую оценку. Наши специалисты постоянно мониторят деятельность региональных операторов, собирают данные и анализируют ситуацию ежедневно".

На итоговую позицию компании в рейтинге влияли собираемость платежей за вывоз отходов, работа с волонтерами, уровень удовлетворенности населением, а также просветительские акции. Часть информации собрали из данных федеральной схемы обращения с отходами, другие - в результате социологического опроса.

Оценив все факторы и суммировав результаты, сотрудники ППК РЭО ранжировали компании отрасли в зависимости от набранных ими баллов. В итоге верхние строчки рейтинга получились такие:

1 ООО ЭКОЛАЙН-ВОСКРЕСЕНСК, Московская область - 96,429

2 ООО "Хартия", Московская область - 96,061

3 АО "Чистая планета", Брянская область - 95,624

4 ЕМУП "Спецавтобаза", Свердловская область - 95,55

5 ООО САХ, Удмуртия - 95,538

6 АО "ЭкоПром-Липецк", Липецкая область - 95,06

7 ООО ГРИНТА, Татарстан - 94,59

8 АО "Ситиматик - Нижний Новгород", Нижегородская область - 94,365

9 ООО "РостТех", Красноярский край - 94,213

10 ООО "Экология Т", Башкортостан - 93,458

11 ООО УБО, Пензенская область - 93,402

12 ООО "ТБО "Экосервис", Свердловская область - 92,93

13 ООО "Управляющая компания "Предприятие жилищно-коммунального хозяйства", Татарстан - 92,902

14 ООО КОМПАНИЯ РИФЕЙ, Свердловская область - 92,801

15 ООО "Ситиматик-Волгоград", Волгоградская область - 92,628

16 АО "Мусороуборочная компания", Краснодарский край - 92,594

17 ООО "Экологические Технологии" (ООО "ЭкоТек"), Кемеровская область - 92,496

18 ООО "МСК-НТ", Московская область - 92,493

19 ООО "АВТОСПЕЦТРАНС", Карелия - 92,404

20 ООО ЖКХ, Ставропольский край - 92,374

Денис Буцаев выразил надежду, что в дальнейшем все компании, работающие в отрасли, смогут попасть на первое место. Тем более, что такой рейтинг теперь будут составлять ежегодно, заверил глава ППК РЭО.