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22.12.2021 14:30
Рубрика: Общество

Ограничение авиаперелетов из-за "омикрона" могут пересмотреть

Текст: Анастасия Селиванова

Ограничения на авиасообщение между странами потеряли акутальность, учитывая, что новый штамм коронавируса "омикрон" уже распространился по всему миру. К такому выводу пришли Роспотребнадзор и Минздрав ЮАР.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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"Учитывая глобальное распространение варианта "омикрон", выявленного уже в 94 странах мира, и вновь полученные данные о характеристиках нового генетического варианта вируса SARS-CoV-2, дальнейший запрет на авиасообщение между государствами может быть пересмотрен на основе оценки эпидемической ситуации", - говорится в совместном заявлении сторон.

"Омикрон"-штамм был впервые выявлен во второй половине ноября в Ботсване, ЮАР и Гонконге. На этом фоне Россия с 28 ноября ограничила авиасообщение с этими странами, а также еще с семью государствами, откуда мог распространиться новый вариант коронавируса. Также был введен обязательный двухнедельный карантин для возвращающихся в РФ из этих стран, а срок действия ПЦР-теста - сокращен с 72 до 48 часов.

На данный момент на территории России подтверждено чуть более 40 случаев заражения "омикроном", все эти люди находятся на карантине для сдерживания распространения инфекции. При этом в США "омикрон" уже стал доминирующим штаммом коронавируса, высокие показатели заболеваемости фиксируются и в Великобритании. Всего, по данным ВОЗ, число стран, куда уже проник "омикрон", превысило сотню.

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