Медики заявили об опасном осложнении после COVID-19 у детей

Новости

В Кремле надеются на переговоры с США по предложениям о гарантиях безопасности 21:15
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19" 21:15
Матвиенко поговорила с детьми в рамках акции "Елка желаний" 21:06
"Вектор": Разговоры о менее тяжелом течении “омикрона” преждевременны 20:56
Песков назвал порочной практику США преследования россиян в третьих странах 20:55
Песков рассказал об антителах Путина к коронавирусу 20:46
В России создан тест, способный сразу выявлять “омикрон” 20:40
В столице ждут мороз до минус 21 градуса 20:34
Синоптики предсказал сроки окончания морозов в Москве 20:17
Умер сооснователь “Билайна” Дмитрий Зимин 20:09
Песков назвал "ковбойской реальностью" блокировку российских СМИ за рубежом 20:03
Татьяна Тарасова выписана из больницы 20:02
Шойгу: Активность НАТО у границ РФ растёт 19:48
Большинство американцев уверены в негативном влиянии Facebook на общество 19:44
Хинштейн сообщил о проекте по проверке желающих получить оружие в ФСБ и МВД 19:42
Шойгу: Россия первой в мире построила в Арктике крытый бассейн 19:39
Дмитрий Чернышенко: В России создано 11 тысяч высокотехнологичных рабочих мест 19:39
Шойгу: ВС РФ укомплектованы военнослужащими по контракту почти на 100% 19:38
Задержанные за избиение фигуриста Дмитрия Соловьева заявили о раскаянии 19:33
В минздраве уточнили условия для вакцинации от коронавируса подростков 19:16
Найдена самая дешевая квартира в Москве 19:11
В Смоленске арестован ректор вуза с майнинговой фермой 19:10
Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга гарантии безопасности 19:08
Ректора "Шанинки" Сергея Зуева перевели из СИЗО в городскую больницу 19:06
Врачи спасли трехмесячного малыша со 100-процентным поражением легких 18:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
22.12.2021 21:20
Рубрика: Общество

Медики заявили об опасном осложнении после COVID-19 у детей

Текст: Ольга Орлова

Коронавирусная инфекция у детей может привести к опасному осложнению - мультисистемному воспалению, схожему с сепсисом или менингитом. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на специалистов медицинского центра Royal Brompton and Harefield hospital в Британии.

Фото: Илья Питалев \ РИА Новости
Попова рассказала о самом длительном случае заболевания коронавирусом

Отмечается, что, к счастью, такое осложнение встречается крайне редко: всего у 0,5 процента переболевших COVID-19 детей. Более того, только от одного до пяти человек на 100 000 детей, страдающих этим заболеванием, требуется госпитализация. Большинство маленьких пациентов переносят это вирусное заболевание вообще бессимптомно.

Однако если у ребенка болезнь протекает тяжело, с высокой температурой, сильным непрерывным кашлем, потерей вкуса и обоняния, то он рискует получить осложнения, и если не принять меры, это может иметь опасные для жизни последствия. Это состояние развивается спонтанно.

О начале мультисистемного воспаления свидетельствуют слабость, усталость, боли, спазмы в животе, судороги, диарея, рвота. Появляются кожные проявления: шелушение кожи, сыпь, губы красные и потрескавшиеся. Больной испытывает головную и мышечную боли, раздражительность. По всему телу распространяется отек, руки, ноги и шея опухают.

Перенесшие осложнения дети даже спустя полгода имеют различные недомогания и плохо справляются с физическими нагрузками.

Общество Наука Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле надеются на переговоры с США по предложениям о гарантиях безопасности
Госдума отменила обязательный техосмотр
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19"
Умер сооснователь “Билайна” Дмитрий Зимин
Игроки из НХЛ не сыграют на Олимпиаде в Пекине
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год