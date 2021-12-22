Медики заявили об опасном осложнении после COVID-19 у детей

Коронавирусная инфекция у детей может привести к опасному осложнению - мультисистемному воспалению, схожему с сепсисом или менингитом. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на специалистов медицинского центра Royal Brompton and Harefield hospital в Британии.

Отмечается, что, к счастью, такое осложнение встречается крайне редко: всего у 0,5 процента переболевших COVID-19 детей. Более того, только от одного до пяти человек на 100 000 детей, страдающих этим заболеванием, требуется госпитализация. Большинство маленьких пациентов переносят это вирусное заболевание вообще бессимптомно.

Однако если у ребенка болезнь протекает тяжело, с высокой температурой, сильным непрерывным кашлем, потерей вкуса и обоняния, то он рискует получить осложнения, и если не принять меры, это может иметь опасные для жизни последствия. Это состояние развивается спонтанно.

О начале мультисистемного воспаления свидетельствуют слабость, усталость, боли, спазмы в животе, судороги, диарея, рвота. Появляются кожные проявления: шелушение кожи, сыпь, губы красные и потрескавшиеся. Больной испытывает головную и мышечную боли, раздражительность. По всему телу распространяется отек, руки, ноги и шея опухают.

Перенесшие осложнения дети даже спустя полгода имеют различные недомогания и плохо справляются с физическими нагрузками.