Патриарх: Прихожанам храмов нужно потерпеть и носить маски

"Прихожанам храмов нужно потерпеть и носить маски, чтобы сохранить возможность участвовать в богослужении", - призвал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на собрании Московской городской епархии.

Ежегодное собрание проходит в храме Христа Спасителя и не только в онлайн, но и в офлайн форматах. И меры профилактики соблюдаются строго.

"Понимаю, что некоторые из них могут быть неприятны, как, например, длительное ношение масок, - признал патриарх Кирилл. - Призываю всех еще потерпеть для сохранения возможности участия в богослужении". Он отметил, что меры защиты стали временными и выразил надежду на их отмену "в обозримом будущем". Также предстоятель заметил, что вакцинация - "вопрос не вероучительный, а медицинский", поэтому неуместно злоупотреблять пастырской властью на эту тему и греховно распространять мифы и слухи о вакцинации.

Одновременно глава Русской православной церкви заявил о том, что введение QR-кодов для посещения храмов "немыслимо". "Введение QR-кодов или иного разрешительного документа для посещения храмов немыслимо", - сказал он. И "с удовлетворением" заметил, что по итогам первого чтения законопроекта, касающегося использования в общественных местах QR-кодов, "было предусмотрено исключение для посещения храмов" наряду с другими жизненно необходимыми для людей местами.

В этом предстоятель РПЦ видит логику защитных мер от пандемии.

По его словам, технологии только тогда могут приносить пользу, когда они подконтрольны человеку, "а не когда человеческая жизнь ставится в зависимость от обезличенной технологии". "Более того, использование инструментов, могущих затронуть личную жизнь и свободу человека, должно проистекать из общественного консенсуса и контролироваться обществом", - заключил патриарх Кирилл. При этом патриарх назвал неуместными и греховными рассуждения о вакцинации или о присвоении в связи с ней QR-кода как о "печати антихриста", а также сеяние паники, цитирует ТАСС.