Педагог из Киргизии стала победителем конкурса "Учитель-международник"

Всего в конкурсе участвовали учителя из 34 стран мира и более чем из 600 учебных заведений. В адрес оргкомитета поступило порядка полутора тысяч заявок, в финальный список вошли 244 человека.
Наибольшее количество заявок поступило из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и Монголии. Активное участие в заявочной кампании также приняли педагоги из Сербии, Молдавии, Казахстана, Абхазии, Вьетнама, Туркменистана, Турции, Испании, Беларуси, Кипра и Египта.
"Это первый педагогический конкурс с официальным государственным статусом за пределами нашей страны, который сразу вызвал широкий интерес среди профессионального сообщества, - заявил первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев. - Именно вы, наши дорогие учителя, за рубежом выступаете послами российского образования и культуры, обеспечиваете качественное изучение русского языка и общеобразовательных предметов на русском языке".
Испытания конкурса "Учитель-международник" разработаны с акцентом на сквозные навыки, которые можно было бы объективно оценить вне зависимости от специфики и особенностей тех или иных систем образования разных стран.
Первое испытание "Визитная карточка" - это презентация своего педагогического кредо. Наиболее интересные работы выполнены в формате "вирусного" видеоролика о себе и своем педагогическом пути. Во втором задании акцент был сделан на просветительских мероприятиях для школьников во внеурочное и внеклассное время.
Справка "РГ"
Призы в спецноминациях получили:
- "За патриотическое воспитание" - Любовь Белоконева (Киргизия);
- "За укрепление дружбы между народами" - Александр Сандул (Узбекистан);
- "Я русский бы выучил... За привлечения внимания к русскому языку" - Анастасия Озгюн (Турция);
- "За поликультурные проекты в области русистики" - Бурлият Шахманова (Узбекистан).