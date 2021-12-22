Песков назвал очный формат пресс-конференции личным решением Путина

Провести очную пресс-конференцию - решение президента, рассказал в эфире "Первого канала" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, это личное решение президента​​​. Он прекрасно понимает, что это гораздо эффективнее, удобнее для журналистов, и это более ими востребовано", - пояснил Песков.

Пресс-секретарь президента также подчеркнул, что вопросы заранее не прописываются, но легко прогнозируются. "Мы же следим за повесткой весь год, и особенно, когда она настолько неспокойная, как сейчас, настолько тревожная в каких-то аспектах", - сказал он.

"Это все легко спрогнозировать. И когда наши эксперты, когда аппарат правительства готовит справочные материалы для президента, мы как раз все эти темы прогнозируем и очень часто попадаем", - заключил Песков.