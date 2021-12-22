Песков назвал порочной практику США преследования россиян в третьих странах

Гражданам России нужно быть особенно осторожными в связи с непредсказуемыми действиями США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы считаем, действительно, эту практику порочной. Мы считаем ее незаконной. Это вызывает нашу глубокую озабоченность", - подчеркнул Песков. "Здесь можно только призывать наших граждан к особой осторожности на фоне подобных непредсказуемых действий американской стороны", - пояснил он.

Песков также заметил, что Москва пока не видит конструктивного подхода со стороны Вашингтона к ситуации с дипсобственностью и функционированием диппредставительств.