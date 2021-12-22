Песков назвал вероятные темы пресс-конференции Путина

Новости

В Кремле надеются на переговоры с США по предложениям о гарантиях безопасности 21:15
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19" 21:15
Матвиенко поговорила с детьми в рамках акции "Елка желаний" 21:06
"Вектор": Разговоры о менее тяжелом течении “омикрона” преждевременны 20:56
Песков назвал порочной практику США преследования россиян в третьих странах 20:55
Песков рассказал об антителах Путина к коронавирусу 20:46
В России создан тест, способный сразу выявлять “омикрон” 20:40
В столице ждут мороз до минус 21 градуса 20:34
Синоптики предсказал сроки окончания морозов в Москве 20:17
Умер сооснователь “Билайна” Дмитрий Зимин 20:09
Песков назвал "ковбойской реальностью" блокировку российских СМИ за рубежом 20:03
Татьяна Тарасова выписана из больницы 20:02
Шойгу: Активность НАТО у границ РФ растёт 19:48
Большинство американцев уверены в негативном влиянии Facebook на общество 19:44
Хинштейн сообщил о проекте по проверке желающих получить оружие в ФСБ и МВД 19:42
Шойгу: Россия первой в мире построила в Арктике крытый бассейн 19:39
Дмитрий Чернышенко: В России создано 11 тысяч высокотехнологичных рабочих мест 19:39
Шойгу: ВС РФ укомплектованы военнослужащими по контракту почти на 100% 19:38
Задержанные за избиение фигуриста Дмитрия Соловьева заявили о раскаянии 19:33
В Минздраве уточнили условия для вакцинации от коронавируса подростков 19:16
Найдена самая дешевая квартира в Москве 19:11
В Смоленске арестован ректор вуза с майнинговой фермой 19:10
Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга гарантии безопасности 19:08
Ректора "Шанинки" Сергея Зуева перевели из СИЗО в городскую больницу 19:06
Врачи спасли трехмесячного малыша со 100-процентным поражением легких 18:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
22.12.2021 20:22
Рубрика: Власть

Песков назвал вероятные темы пресс-конференции Путина

Текст: Кира Латухина
Президент на ежегодной большой пресс-конференции 23 декабря подведет итоги года и ответит на ряд вопросов, в том числе по внутренней политике, экономике и международной тематике.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Таких турбулентных международных дел не было, наверное, много-много десятилетий", - оценил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью НТВ. Владимир Путин подведет и политические итоги года - прошли выборы и появился новый парламент, и экономические итоги - Россия более или менее встала на ноги после пандемийного шока, сказал он. "Это и последствия мировой неблагоприятной конъюнктуры, инфляционные процессы в мире, продолжающийся мировой экономический кризис", - перечислил Песков.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Песков рассказал про ожидания Москвы по предложениям гарантий безопасности

"Все это, естественно, накладывает отпечаток, и обо всем этом нужно рассказать, все это вызывает живой интерес", - пояснил пресс-секретарь президента. Так что наверняка вопросы по этим темам прозвучат.

Песков также объяснил, почему стал возможен очный формат общения с прессой: "Мы технологически адаптировались к условиям пандемии, мы сейчас находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, что позволяет при соблюдении установленных Роспотребнадзором мер предосторожности провести это мероприятие с очным присутствием президента". По его словам, такой формат удобнее и для Путина - смотреть прямо на людей, и для журналистов- спрашивать вживую.

Пресс-секретарь президента пояснил, как выбирали тех, кто пойдет на мероприятие, ведь количество приглашенных было сокращено из-за требований Роспотребнадзора. "Мы были вынуждены сократить. В первую очередь из федеральных СМИ и зарубежных СМИ мы отбирали тех, кто с нами постоянно на связи, кто постоянно активно освещает президентскую повестку. Естественно, крупные СМИ. Приоритет у крупных СМИ. Поэтому, конечно, все желающие попасть не смогли", - сказал он. При этом больше половины присутствующих будут из регионов. Общаться же с журналистами Путин будет "до последнего", в свободном формате.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Внешняя политика Президент

Главное сегодня

В Кремле надеются на переговоры с США по предложениям о гарантиях безопасности
Госдума отменила обязательный техосмотр
Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР-19"
Умер сооснователь “Билайна” Дмитрий Зимин
Игроки из НХЛ не сыграют на Олимпиаде в Пекине
В Госдуму внесен проект закона об организации местного самоуправления
ВС РФ объяснил, какие сведения из жалоб граждан можно считать порочащими