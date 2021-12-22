Песков назвал вероятные темы пресс-конференции Путина

Президент на ежегодной большой пресс-конференции 23 декабря подведет итоги года и ответит на ряд вопросов, в том числе по внутренней политике, экономике и международной тематике.

"Таких турбулентных международных дел не было, наверное, много-много десятилетий", - оценил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью НТВ. Владимир Путин подведет и политические итоги года - прошли выборы и появился новый парламент, и экономические итоги - Россия более или менее встала на ноги после пандемийного шока, сказал он. "Это и последствия мировой неблагоприятной конъюнктуры, инфляционные процессы в мире, продолжающийся мировой экономический кризис", - перечислил Песков.

"Все это, естественно, накладывает отпечаток, и обо всем этом нужно рассказать, все это вызывает живой интерес", - пояснил пресс-секретарь президента. Так что наверняка вопросы по этим темам прозвучат.

Песков также объяснил, почему стал возможен очный формат общения с прессой: "Мы технологически адаптировались к условиям пандемии, мы сейчас находимся в относительно спокойном периоде с эпидемиологической точки зрения, что позволяет при соблюдении установленных Роспотребнадзором мер предосторожности провести это мероприятие с очным присутствием президента". По его словам, такой формат удобнее и для Путина - смотреть прямо на людей, и для журналистов- спрашивать вживую.

Пресс-секретарь президента пояснил, как выбирали тех, кто пойдет на мероприятие, ведь количество приглашенных было сокращено из-за требований Роспотребнадзора. "Мы были вынуждены сократить. В первую очередь из федеральных СМИ и зарубежных СМИ мы отбирали тех, кто с нами постоянно на связи, кто постоянно активно освещает президентскую повестку. Естественно, крупные СМИ. Приоритет у крупных СМИ. Поэтому, конечно, все желающие попасть не смогли", - сказал он. При этом больше половины присутствующих будут из регионов. Общаться же с журналистами Путин будет "до последнего", в свободном формате.