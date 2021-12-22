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22.12.2021 13:39
Рубрика: Власть

Песков оценил вероятность контактов Путина с Байденом до конца года

Текст: Кира Латухина

Президенты России и США при необходимости могут оперативно выйти на связь. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Пресс-секретарь президента так прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, что новых встреч Путина и Байдена пока не планируется: "Он же говорил про встречи".

На вопрос, может ли тогда видеоконференция лидеров пройти до конца года, Песков сказал: "Может состояться, может не состояться. Это согласовывается при необходимости достаточно быстро. Пока четких договоренностей нет".

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