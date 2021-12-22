Песков рассказал про ожидания Москвы по предложениям гарантий безопасности

Россия надеется, что США сформулируют конкретную и четкую позицию по предложенным гарантиям безопасности, и заинтересована в переговорах. Об этом сообщил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, готова ли Москва идти на уступки и корректировать свои предложения, Песков заметил, что "есть принципиальные моменты, связанные с процессами, которые угрожают безопасности России". "Но, в любом случае, как вчера говорил президент, мы заинтересованы в переговорах, мы хотим переговоров и переговоры нужны для того, чтобы обсуждать позиции друг друга", - подчеркнул он.

"Наши предложения предельно четко и конкретно сформулированы и переданы в Вашингтон и другим столицам, и мы хотели бы надеяться, что на переговоры наши визави прибудут тоже с четко сформулированными позициями", - продолжил пресс-секретарь президента. На просьбу перечислить принципиальные моменты он предложил дождаться переговоров. Сам факт того, что подтверждается готовность к ним - уже хорошо, считает Песков.

"Сейчас очень важно, чтобы именно со стороны наших визави также четко были сформулированы все основные посылы, чтобы переговоры не превращались в процесс ради процесса, чтобы все-таки были нацелены на конкретный результат и не были растянуты во времени", - уточнил пресс-секретарь президента России. "Четких сроков, конечно, здесь назвать невозможно. Главное, чтобы это не превратилось в переговорный марафон", - также сказал он.

На вопрос, о каком военно-техническом ответе говорил Владимир Путин, Песков пояснил, что это "целый набор мер по обеспечению безопасности РФ и взаимосдерживающего паритета".