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22.12.2021 22:50
Рубрика: Власть

Песков заявил, что вопросы на пресс-конференцию Путина никто не прописывает

Вопросы президенту от журналистов на большой пресс-конференции не могут быть прописаны, однако, как правило, их легко спрогнозировать. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Вопросы не могут быть заранее прописаны, потому что они [предполагающие это журналисты] тоже принимают участие, и тоже спрашивают у президента. То есть если они считают, что их вопросы тоже заранее прописаны..." - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия-24".

При этом, по его словам, актуальные вопросы от журналистов легко прогнозируются, поскольку "мы же следим за повесткой дня весь год, и особенно, когда она настолько неспокойна, как сейчас, настолько тревожная в каких-то аспектах". В итоге президент вполне может быть готов к большинству вопросов, поскольку "аппарат правительства готовит справочные материалы для президента".

По словам Пескова, при подготовке к пресс-конференции "мы все эти темы прогнозируем и очень часто попадаем".

Добавим также, что, по словам пресс-секретаря, время мероприятия ограничено не будет.

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Власть Работа власти Внутренняя политика Общество СМИ и соцсети Президент Администрация Президента Большая пресс-конференция Владимира Путина-2021

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