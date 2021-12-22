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22.12.2021 20:16
Рубрика: Культура

Почему российские авторы проигрывают зарубежным

Текст: Наталья Лебедева
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8642)
Какие книги выбирают россияне? Победит ли электронная книга бумажную? Когда у нас появится свой российский Гарри Поттер? Ответы в новом Всероссийском книжном рейтинге, который представил в ТАСС Российский книжный союз.

"Несмотря на сложное время, Российский книжный союз и издатели сделали все, чтобы книга выжила. Сильно помогло государство. Мы смогли провести все наши большие книжные фестивали и придумали новый на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге", - подводит итоги года президент РКС Сергей Степашин.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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В лидерах остаются зарубежные издания. На каждые 10 проданных книг российских авторов приходится 40 книг зарубежных. И это, по мнению Степашина, повод серьезно задуматься. Он убежден, что читательский вкус можно и нужно формировать. А пока у читателей в приоритете нон-фикшн. Также россияне активно интересуются книгами о саморазвитии и популярной науке. В фаворитах книги Джен Синсеро, Джона Кехо, Роберта Кийосаки, Юваля Ноя Харари, Марка Мэнсона. Первое место у бестселлера Синсеро "НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед".

"В детской литературе тоже в топе зарубежные авторы, книги в жанре нон-фикшн, вечный Гарри Поттер и книги на основе популярного сериала "Гравити Фолз". Удивляют лишь неожиданно вырвавшиеся вперед комиксы и манга", - отметил Степашин.

Особо глава РКС отметил самые активно покупающие и читающие книги регионы. Рейтинг возглавили Калининградская и Псковская области и Республика Карелия. Бумажные книги до сих пор обеспечивают высокую долю продаж, но им на пятки уверенно наступают цифровые. В 2021 году электронные и аудиокниги собрали 35 процентов всей выручки от продажи. В будущем году ожидается еще больший рост, уверен гендиректор компании "ЛитРес" Сергей Анурьев. По его прогнозам, они преодолеют отметку в 20 миллионов проданных экземпляров. Уже сегодня сервис предлагает читателям более 56 тысяч различных наименований книг.

Будущее, уверен Анурьев, за аудиоформатом, который очень популярен среди молодежи, и за самиздатом, который начинает все активнее заявлять о себе. Так, например, в топ-5 самых продаваемых авторов попал Макс Глебов - ав ор-самородок из самиздата.

Рейтинг самых активно покупающих книги регионов возглавили Калининградская, Псковская области и Республика Карелия 

Коммерческий директор OZON Иван Мельников рассказал, что сегодня они предлагают почти шесть миллионов наименований. И 60 процентов этих книг продаются в регионах. Для книжной отрасли в целом - это очень хорошая новость.

А вот кто сейчас нуждается в особой поддержке, так это традиционные книжные магазины. Они до сих пор не смогли восстановить трафик, который был до пандемии. Но, по словам руководителя отдела общественных связей и соцпроектов сети книжных магазинов "Читай-город" Елены Абрамовой, книжные магазины не сдаются. Им есть чем удивить и привлечь покупателей. Все-таки книга еще остается лучшим подарком.

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