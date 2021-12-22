Почта "СОЮЗа": Как россиянину попасть в резиденцию главного белорусского Деда Мороза

Туризм

Как россиянину попасть в резиденцию главного белорусского Деда Мороза?

"В этом году хотели с детьми посетить резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, осуществить задуманное не получится. А будет ли принимать гостей белорусский Дед Мороз? Как самостоятельно попасть в его резиденцию и нужен ли для этого ПЦР-тест? Светлана П.".

Как нам рассказали в туристическом отделе Национального парка "Беловежская пуща", белорусский Дед Мороз ждет гостей в своей резиденции каждый день с 9 утра до 18 часов вечера.

Для посещения Национального парка и его туристических объектов сертификат о вакцинации и ПЦР-тест не требуются. Однако наличие одного из двух является обязательным для въезда в Беларусь. Билеты на посещение экскурсионных объектов Беловежской пущи бронировать не нужно. Их можно приобрести на месте. Стоимость билета в поместье Деда Мороза для детей до 14 лет составит 10 белорусских рублей (около 340 российских рублей). Для взрослых - 12 белорусских рублей (около 400 российских рублей).

Резиденция белорусского Деда Мороза находится в Беловежской пуще - это в 60 километрах от Бреста и в двадцати от городка Каменец. В настоящее время попасть в Беларусь без всяких оснований, в том числе с туристической целью, россияне могут самолетом и поездом.

К сожалению, автомобильное сообщение восстановлено частично. Поездка на машине возможна при соблюдении ряда требований, например, поехать вправе: граждане с ВНЖ; те лица, кто едет к близким родственникам; граждане, пересекающие границу на похороны; по работе; на лечение; с целью ухода за больным членом семьи; на обучение. Так что рекомендуем на поезде доехать до Бреста. Из Бреста от автовокзала до аг. Каменюки ходит маршрутное такси "Брест - Беловежская пуща" и автобус "Брест - Беловежская пуща".

На официальном сайте Национального парка "Беловежская пуща" - npbp.by - есть расписание автобусов и маршрутных такси, телефоны для бронирования гостиниц и справок, а также информация по стоимости билетов на туристические объекты, время их работы и рекомендации, в какое время суток их лучше посещать.

Отдых

Нужен ли QR-код для посещения катка на Красной площади?

"Едем к родственникам в Московскую область. Дети очень хотят попасть на каток на Красной площади. Подскажите, нужен ли для этого QR-код и можно ли попасть на каток в новогоднюю ночь? Наталья Ч. Витебск".

Для посещения катка в ГУМе на Красной площади QR-код не нужен. К сожалению, попасть на каток в новогоднюю ночь не получится, все билеты уже распроданы. Но можно приехать покататься в любой другой день. Каток будет работать для посещения в любую погоду: в метель или при минусовых температурах по 28 февраля.

1 января каток начнет свою работу в 11.30, первый сеанс в 12 часов. В остальные дни каток работает с 9 утра до 23 часов вечера. Кстати, в оставшиеся будние дни, если приехать на первые три сеанса со своими коньками, то покататься можно бесплатно. С 27 декабря по 9 января утренние сеансы будут стоить: взрослый билет - 500 рублей, детский - 400 рублей (со своими коньками). Иллюминацию на катке включают с 15 часов, поэтому стоимость сеанса увеличивается.

В будни можно покататься взрослому за 700 рублей, в выходные и праздничные дни за 800 рублей, для детей цена та же - 400 рублей. Продолжительность сеансов составляет один час. Крайний сеанс - 1,5 часа. Если у вас нет своих коньков, можно взять их напрокат. Стоимость пары взрослых коньков - 400 рублей, детских - 250 рублей.

Транспорт

Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь в Москве?

"Планируем с друзьями приехать на Новый год в Москву. Хотелось бы уточнить, как будут работать общественный транспорт и метро в новогоднюю ночь и сколько будет стоит парковка в праздники в центре города? Спасибо. Павел К. Могилев".

Шестой год подряд по решению мэра Москвы Сергея Собянина всю новогоднюю ночь без перерыва будут работать метро и Московское центральное кольцо (МЦК). МЦД продлят работу до 02.30 часов. Наземный транспорт будет работать в усиленном режиме на 157 маршрутах, на 66 из них - всю новогоднюю ночь, еще на 91 - до 03.30 часов. Существующие 16 ночных маршрутов будут работать в обычном режиме.

Проезд на метро, МЦК и в наземном транспорте будет бесплатным с 20.00 31 декабря 2021 г. до 06.00 1 января 2022 г. Для тех, кто встретит Новый год в метро, в вагонах поездов и на эскалаторах на 17 тысячах экранов будут транслировать поздравления Президента России и мэра Москвы. Их также можно будет увидеть на 185 дорожных экранах.

В праздничные дни - с 31 декабря по 8 января - все уличные парковки в Москве будут бесплатными. Это относится и к городским парковкам в самом центре города с тарифом 380 рублей в час. 9 января припарковаться можно будет по правилам, действующим по воскресеньям: бесплатно везде, кроме улиц с повышенным тарифом (380 рублей в час). Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать платно (по действующим тарифам).

По всем вопросам, связанным с парковками, можно звонить по номеру: 3210 (с мобильного) или +7 495 539-54-54 (с любого телефона).