Польша строит бетонную стену, которая пройдет по территории Беловежской Пущи

Под предлогом защиты от нелегальных беженцев Польша решила построить на границе с Беларусью бетонный забор. Возводить стену высотой 5,5 метра, длиной 180 километров и стоимостью 350 миллионов евро планируется круглосуточно и в три смены. "Бетонный занавес" не только грозит разделить соседей, усложнить их и без того непростые отношения, но и по живому разрежет бесценное достояние обеих стран - Беловежскую Пущу, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Для животных границы не существует, белорусская и польская части функционируют как единый лесной организм.

Это может обернуться экологическим бедствием. Забор станет непреодолимым препятствием для миграции животных, в том числе краснокнижных. С заявлением против строительства новых сооружений на границе выступил научный совет Нацпарка "Беловежская Пуща". Солидарны с коллегами и польские ученые - последствия строительства стены будут губительными. Корреспондент "СОЮЗа" разбиралась в ситуации.

Жемчужина ЮНЕСКО

Полистаем страницы истории общего белорусско-польского природного достояния. В 1939-м Беловежская Пуща вошла в состав Белорусской ССР и в декабре этого же года была объявлена Государственным заповедником. Его деятельность была прервана Второй мировой войной. В 1944-м, после освобождения БССР, в Москве состоялась межправительственная советско-польская встреча. Согласно подписанному на ней соглашению государственная граница разделила Пущу на белорусскую и польскую части. Польше отошла меньшая часть - чуть больше 42 процентов территории.

В 1979 году решением ЮНЕСКО Беловежский национальный парк (Польша) включен в список Всемирного наследия. В 1992-м этот природоохранный объект ЮНЕСКО расширился за счет части Государственного национального парка "Беловежская Пуща" (Беларусь).

В 2014-м решением сессии комитета Всемирного наследия единый трансграничный объект Всемирного наследия ЮНЕСКО площадью 141 885 гектаров и буферной зоной 166 708 га получил название Bialoweza Forest, Belarus, Poland.

Богатства Пущи - тысячи старовозрастных деревьев, сотни видов растений и животных, зубры. Для животных границы не существует, белорусская и польская части функционируют как единый лесной организм, в котором звери живут и мигрируют.

К слову, Пуща и в Беларуси, и в Польше - единственный природный объект, включенный в список ЮНЕСКО.

Спираль Бруно и бетон...

Впервые забор в Беловежской Пуще появился во времена холодной войны в 1981 году для ограждения контрольно-следовой полосы на территории ее белорусской части. Появление этого сооружения привело к тому, что прекратился генетический обмен между субпопуляциями копытных животных, в том числе и зубра. Как говорится в заявлении научного совета нацпарка, "существование физических барьеров, которые разделяют Беловежскую Пущу на две отдельные части, является одним из факторов, которые негативно влияют на протекание некоторых природных процессов".

Правда, со временем более мелкие животные, включая хищников, научились преодолевать проволочное заграждение на границе без вреда для жизни.

Некоторое время назад в научной среде велись разговоры об удалении существующих инженерно-технических сооружений вдоль государственной границы с белорусской стороны или создании отдельных миграционных коридоров для копытных животных. Однако сегодня проблема обозначилась неожиданно остро: Польша намерена построить заграждение, которое создаст непреодолимый барьер на пути перемещения животных.

Польша намерена построить заграждение, которое создаст непреодолимый барьер для животных

Сегодня с польской стороны уже стоит временный забор из колючей ленты - так называемой спирали Бруно, запрещенной многими конвенциями. Его пограничная служба Польши возвела еще летом. В отличие от проволоки, которой ограждена контрольно-следовая полоса со стороны Беларуси, польская "колючка" становится для животных смертельной ловушкой, так как самостоятельно выбраться из нее невозможно. Появляются сообщения, что животные получают там серьезные повреждения. А новое бетонное заграждение, которое планируется построить, будет иметь высоту 5,5 метра. Эта стена перекроет животным все пути между польской и белорусской частями Пущи...

Голос ученых

- В наиболее уязвимом положении окажутся самые малочисленные виды млекопитающих. Это волки, рыси, - объясняет суть острой проблемы заместитель генерального директора по науке и экологическому просвещению Нацпарка "Беловежская Пуща" Василий Арнольбик. - Численность рыси в Беловежской Пуще длительное время остается стабильно невысокой, несмотря на ее особый природоохранный статус по обе стороны государственной границы. Общая суммарная численность в Беловежской Пуще в 25 особей не позволяет популяции существовать без постоянного генетического обмена с соседними группировками. Создание нового заграждения ставит под угрозу долгосрочное существование устойчивой группировки этого вида в Беловежской Пуще из-за генетического вырождения.

Забор станет непреодолимым препятствием для миграции животных, в том числе краснокнижных. Фото: Роман Щербенков





По словам Василия Арнольбика, озабочены ситуацией не только в Беларуси - представители польской науки, занимающиеся исследованием Беловежской Пущи, также высказывают тревогу относительно негативного влияния проектируемых сооружений на функционирование экосистем:

- Все в теме. Профессор Богдан Ярошевич высказал свою позицию. Ученые, работающие в исследовательских центрах в Беловеже, обращают внимание, что сложившаяся ситуация оказывает плохое влияние на природу. Они констатируют, что все делается наспех - детальная оценка воздействия на окружающую среду новой физической преграды на путях естественной миграции животных не проводилась, а механизмы, которые могли бы минимизировать возможное негативное воздействие, не предложены.

Свое мнение профессор Богдан Ярошевич, кандидат наук Катажина Новак и профессор Михал Жмигорский высказали в публикации, которая в ноябре появилась в авторитетном в научных кругах журнале Science. "Граничные заграждения наносят удар по людям, ослабляют трансграничное сотрудничество и мешают природоохранным проектам, а помимо прочего, обходятся очень дорого", - считают ученые.

Как один из вариантов, который предлагают в научной среде в сложившейся ситуации, - создание для животных специальных переходов, не позволяющих из-за своих размеров проникнуть через них людям или оснащенных электронными средствами защиты. Прислушаются ли политики?

- При включении белорусской части Беловежской Пущи в состав трансграничного объекта Всемирного наследия в 1992 году одной из рекомендаций Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО стало рассмотрение вопроса об устранении пограничного заграждения с белорусской стороны в целях беспрепятственного генетического обмена между отдельными группировками копытных животных. Сейчас же возводится бетонный забор, преодолеть который будет невозможно. Экологи, все те, кто работает, как говорится, на земле, бьют тревогу, однако чиновники ЮНЕСКО, трансграничным объектом которого является Беловежская Пуща, свою позицию пока не высказывают, - с сожалением констатирует Василий Арнольбик.