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Рубрика: Экономика

Популяционному здоровью населения необходима "вакцина от холестерина"

Текст: Федор Андреев
Сердечно-сосудистые заболевания (CCЗ) остаются ведущей причиной смертности населения. В мире наблюдается негативная динамика по показателю смертности от болезней системы кровообращения, которая с 2000 до 2019 г. увеличилась почти на 7 миллионов. В 2020 году, по данным ВОЗ, основным "убийцей" стала ишемическая болезнь сердца, на долю которой пришлось 16% по показателю смертности от всех причин. В 2030 году, по прогнозу ВОЗ, от ССЗ погибнет около 23,6 миллионов человек.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Такие неутешительные цифры говорят о том, что борьба с ССЗ - это борьба за популяционное здоровье населения во всем мире. Для многих стран, в том числе и для России, улучшение показателей здоровья по этим заболеваниям входит в число первых приоритетов системы здравоохранения. Для этого реализуются национальные программы по улучшению первичной и вторичной профилактики ССЗ, их выявляемости, преемственности лечения и реабилитации.

Достаточное число кардиологов и специализированных центров

"Когда мы говорим о сердечно-сосудистых событиях (ССС) нужно держать в уме несколько вещей: как их предотвратить, что необходимо, чтобы пережить первое событие, и что требуется, чтобы не допустить последующих, которые зачастую являются летальными для пациента", - обращает внимание Косик Рэй, профессор кафедры общественного здоровья и советник в области кардиологии Императорского Колледжа в Лондоне, Президент Европейского общества по атеросклерозу

По словам эксперта, 20 лет назад в Великобритании было недостаточно специалистов в области кардиологии, чтобы обеспечить экстренную помощь пациенту, у которого развилось серьезное сердечно-сосудистое событие. "Мы увеличили число кардиологов, открыли специализированные центры по всей Великобритании, и сегодня, если у пациента, например, произойдет тромбоз коронарной артерии, медицинская помощь будет оказана экстренно, в какой бы точке страны он ни находился. Также сейчас у нас оперативно работает служба скорой помощи. Помощь будет оказана пациенту в течение 10 минут после вызова", - рассказал Косик Рэй.

В профилактике сердечно-сосудистых событий, в Великобритании, большая роль отводится врачам общей практики, которые принимают по месту жительства. Их призывают просвещать пациентов о необходимости ведения здорового образа жизни и проведения регулярного скрининга, который в том числе включает определение уровня общего холестерина. За последнее время были разработаны информационные материалы и внедрена специальная мотивационная система, которая стимулирует врачей с большим вниманием относиться к мониторингу состояния и терапии пациентов с высоким риском ССЗ: ежегодная проверка уровня холестерина и кровяного давления, а также назначение конкретной терапии и контроль факторов риска. "По сути, если врач наблюдает 10 000 пациентов, например, пациентов с сахарным диабетом, и регулярно определяет у них уровень общего холестерина и артериального давления, то каждый год, за одного пациента может выплачиваться несколько фунтов стерлингов. Таким образом, все оказываются в выигрыше: и пациенты, и врачи", - привел пример Косик Рэй.

Контроль холестерина

Измерение и контроль уровня общего холестерина - необходимость для снижения риска развития сердечно-сосудистого события. Холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС ЛНП), или "плохой" холестерин напрямую влияет на развитие атеросклероза, который является основной причиной смертности среди всех ССЗ. Атеросклероз называют "молчаливым убийцей" из-за его способности бессимптомно развиваться в течение многих лет, пока формируется атеросклеротическая бляшка.

Есть несколько групп пациентов, которым необходим постоянный контроль уровня "плохого" холестерина, обращает внимание доктор Рэй.

К первой относятся пациенты из группы вторичной профилактики, которым снижают уровень ХС ЛНП с помощью медикаментозной терапии. Для этого может быть назначен один, два, или даже три лекарственных средства, поэтому здесь основной вопрос заключается в доступности медикаментозной терапии.

Ко второй группе относятся пациенты с высоким уровнем холестерина ЛНП по причине наследственной гиперхолестеренемии, которая встречается у 1 из 311 человек.

Третья группа - это люди с сопутствующими заболеваниями, например, сахарным диабетом, артериальной гипертонией, болезнью почек и пр.

И наконец, последняя группа - самая большая из всех, к ней относятся пациенты из группы первичной профилактики, у которых нет предрасположенности, но есть сочетание множества других факторов, в совокупности угрожающих развитием у них атеросклероза в будущем. Это, например, курильщики, люди с избыточной массой тела или ведущие не самый здоровый образ жизни.

Вакцина от холестерина

Национальная служба здравоохранения Англии в рамках реализации Национального долгосрочного плана заключила инновационный договор сотрудничества в области управления показателями популяционного здоровья населения. В рамках этого договора предполагается достижение целевых для системы здравоохранения показателей снижения риска ССЗ у популяции пациентов с повышенным уровнем холестерина липопротеидов низкой плотности.

В рамках партнерства Национальной службы здравоохранения Англии и компании "Новартис" будет обеспечен доступ к инновационной молекуле компании 300 тысячам пациентов, перенесшим сердечно-сосудистые события, в течение последующих трех лет. "Причина, по которой правительство собирается сделать его доступным, заключается в том, что две инъекции препарата в год позволят снизить уровень холестерина липопротеидов низкой плотности на 50%, в дополнение к терапии статинами", - рассказал профессор Рэй.

"Давайте представим, что у нас есть четверть миллиона пациентов, которые перенесли сердечно-сосудистые события. Даже если они принимают статины и регулярно контролируют уровень холестерина, в течение 10 лет у 30% из них произойдет повторное сердечно-сосудистое событие, - это около 80 тысяч случаев. Средний уровень ХС ЛНП у этих пациентов составляет 100-110 мг/дцл, несмотря на терапию первой линии статинами. Но если добавить в первую линию терапии этот препарат, то уровень ХС ЛНП может снизиться до 50-60 мг/дцл, и вместо 80 тысяч потенциальных сердечно-сосудистых событий произойдет всего 50-60 тысяч", - привел цифры Президент Европейского общества по атеросклерозу. .

В России, по данным официальной статистики за 2020 год, на долю ССЗ приходилось 47% смертей и 30% впервые выявленных инвалидностей. Причем смертность от ССЗ в России в 3 раза выше, чем в других европейских странах: на 100 тысяч населения приходится 640 смертей, в то время как в Западной Европе - меньше 200. Причем, больше других страдает трудоспособное население в возрастной группе 25-59 лет: среди них смертность от ССЗ в 4,5 раза выше, чем в странах Западной Европы. По инвалидизации ССЗ уступают лишь онкологическим заболеваниям - они приводят к инвалидности до 170 тысяч человек в год.

Однако специалисты утверждают, что две из трех преждевременных смертей, вызванных ССЗ, можно было бы предотвратить, если бы население заранее обращалось за медицинской помощью. В России большое значение уделяется развитию служб липидных центров и кабинетов, которые отвечают за выявление пациентов с нарушениями липидного обмена. В этом вопросе крайне важно обеспечить эффективное взаимодействие между амбулаторным и стационарным звеном здравоохранения. Пациент должен пройти амбулаторное обследование до госпитализации, а после нее перейти под диспансерное наблюдение. Для достижения контроля над дислипидемией важно на самом раннем этапе замедлить скорость прогрессирования атеросклеротического процесса, в том числе за счет своевременного достижения целевого уровня "плохого" холестерина и поддержания этого уровня на протяжении всей жизни. Это возможно благодаря интенсификации липидснижающей терапии и назначению ранней комбинированной таргетной терапии.

Здесь остро возникает вопрос доступности необходимой терапии для всей группы пациентов, которая в ней нуждается. Возможно, пример британского договора о сотрудничестве станет показательным и для других стран, в том числе для России, с точки зрения развития всестороннего научного, промышленного и коммерческого сотрудничества для улучшения показателей национального здоровья.

"Думаю, что, если бы большинство стран в мире последовало опыту Великобритании в этом вопросе, мы бы смогли кардинально изменить существующую реальность. Представьте себе 60-летнего пациента с ишемической болезнью сердца, перенесшего инфаркт миокарда и операцию аорто-коронарного шунтирования. Подкожная инъекция два раз в год не только снизит его уровень ХС ЛНП, но и значительно уменьшит сердечно-сосудистый риск, расходы на госпитализацию, количество операций в течение следующих 20 лет с помощью простого в исполнении лечения".

Экономика

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