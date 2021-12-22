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Рубрика: В мире

Премьер Израиля анонсировал вакцинацию четвертой дозой вакцины от COVID

Фото: AFP/AHMAD GHARABLI Фото: AFP/AHMAD GHARABLI
Фото: AFP/AHMAD GHARABLI

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поддержал рекомендацию экспертов минздрава по введению четвертой дозы вакцины от коронавируса людям во возрасте старше 60 лет, а также медицинским работникам. Отмечается, что это "прекрасная новость", которая поможет преодолеть волну "омикрон"-штамма".

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По данным Беннета, израильтяне были первыми в мире, кто получил третью дозу вакцины от ковида. "Мы продолжаем быть пионерами и с четвертой дозой", - цитирует ТАСС заявление, распространенное канцелярией главы израильского кабмина.

Ранее Беннет провел заседание правительственной комиссии по противодействию коронавирусу. На нем обсуждались дальнейшие шаги по предупреждению распространения "омикрона" в стране. В тот же день кабмин утвердил положение о том, что с 26 декабря 50% сотрудников общественного и государственного сектора будут переведены на удаленный режим работы на месяц.

По информации израильского минздрава, к настоящему времени одну дозу вакцины получили 6,4 миллиона жителей страны, две - 5,8 миллиона граждан, три - 4,1 миллиона человек.

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