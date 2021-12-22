Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 8 декабря 2021 г. N 743 г. Москва "Об утверждении Федерального стандарта деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих "Порядок и периодичность сбора, обработки и хранения саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих информации о деятельности своих членов"

В целях реализации положений статей 26.1 и 29 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2021, N 24, ст. 4188) и подпункта 5.3.1(1) Положения о Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; 2011, N 17, ст. 2424), приказываю:

Утвердить прилагаемый Федеральный стандарт деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих "Порядок и периодичность сбора, обработки и хранения саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих информации о деятельности своих членов".

Министр М. Решетников

Федеральный стандарт деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих "Порядок и периодичность сбора, обработки и хранения саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих информации о деятельности своих членов"

I. Общие положения

1. Настоящий Федеральный стандарт деятельности саморегулируемых организаций арбитражных управляющих "Порядок и периодичность сбора, обработки и хранения саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих информации о деятельности своих членов" (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 43, ст. 4190; 2021, N 27, ст. 5181) (далее - Закон о банкротстве) и устанавливает порядок и периодичность сбора, обработки и хранения саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих информации (копий документов и сведений) (далее - информация) о деятельности своих членов, в том числе порядок уничтожения информации с истекшими сроками хранения.

2. Факты непредставления (несвоевременного представления) арбитражным управляющим информации, установленной Порядком, являются основанием для применения саморегулируемой организацией арбитражных управляющих к своему члену мер дисциплинарного воздействия.

3. Указанная в Порядке информация направляется арбитражными управляющими на официальный адрес электронной почты саморегулируемой организации арбитражных управляющих, указанный на официальном сайте этой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Внутренними документами саморегулируемой организации арбитражных управляющих может быть предусмотрено направление информации на адрес электронной почты структурного подразделения саморегулируемой организации арбитражных управляющих, указанный на официальном сайте этой организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Арбитражный управляющий несет персональную ответственность за своевременность, достоверность и полноту информации, представляемой в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, членом которой он является.

II. Перечень информации, представляемой арбитражными управляющими в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, и сроки ее представления

5. Арбитражный управляющий представляет в саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, членом которой он является, следующую информацию:

1) акты арбитражного суда об утверждении в деле о банкротстве арбитражного управляющего, освобождении или отстранении арбитражного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, о признании его действий (бездействия) незаконными, взыскании с него убытков;

2) договоры обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, заключенные в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 2 статьи 24.1 Закона о банкротстве;

3) документы, подтверждающие балансовую стоимость активов должника - юридического лица по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате введения соответствующей процедуры, применяемой в деле о банкротстве;

4) протокол первого собрания (комитета) кредиторов, протокол собрания (комитета) кредиторов, на котором рассматривался вопрос об определении кандидатуры арбитражного управляющего или саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий, а также протокол собрания (комитета) кредиторов, на котором рассматривался вопрос об обращении в арбитражный суд с ходатайством об отстранении арбитражного управляющего;

5) отчет арбитражного управляющего о своей деятельности по итогам соответствующей процедуры, применявшейся в деле о банкротстве, в установленной законодательством Российской Федерации или федеральными стандартами форме;

6) документы, подтверждающие возбуждение в отношении арбитражного управляющего дела об административном правонарушении в случаях, когда они связаны с нарушением им обязанностей, установленных законодательством в отношении осуществляемой им деятельности арбитражного управляющего, уголовного дела;

7) судебные акты о привлечении (отказе в привлечении) арбитражного управляющего к административной ответственности в случаях, когда они связаны с нарушением им обязанностей, установленных законодательством в отношении осуществляемой им деятельности арбитражного управляющего, к уголовной ответственности, а также о введении в отношении арбитражного управляющего процедуры, применяемой в деле о банкротстве.

6. Информация, указанная в пункте 5 Порядка, представляется в течение пяти рабочих дней с даты, когда арбитражный управляющий узнал или должен был узнать о возникновении соответствующего факта, или с даты подписания соответствующего документа.

7. Форма представления информации, указанной в пункте 5 Порядка, а также порядок учета такой информации устанавливаются внутренними документами саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

8. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих имеет право обязать своих членов представлять любую другую информацию о ходе процедур банкротства, проводимых ее членами, за исключением случаев, установленных пунктом 3 статьи 20.3 Закона о банкротстве. Перечень такой информации, а также порядок и сроки ее представления устанавливаются внутренними документами саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

III. Обработка и хранение саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих информации о деятельности своих членов

9. Порядок и сроки обработки информации, представленной членами саморегулируемой организации арбитражных управляющих, устанавливаются внутренними документами саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

10. Саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана хранить информацию о деятельности своих членов в течение следующих сроков:

1) документы, подтверждающие соответствие условиям членства арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих, в течение всего срока членства арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих и в течение пяти лет с момента прекращения членства арбитражного управляющего в саморегулируемой организации арбитражных управляющих;

2) договоры обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего, заключенные в соответствии с требованиями абзаца второго пункта 2 статьи 24.1 Закона о банкротстве, в течение десяти лет с даты их заключения;

3) отчеты арбитражных управляющих о своей деятельности, указанные в подпункте 5 пункта 5 Порядка, и иные документы, утвержденные решением общего собрания членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих и касающиеся деятельности членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих, - в течение пяти лет с даты представления соответствующего документа;

4) информация, указанная в подпунктах 1, 3, 4, 6, 7 пункта 5 Порядка, - в течение срока, установленного внутренними документами саморегулируемой организации арбитражных управляющих, но не менее трех лет с даты представления соответствующей информации.

11. Организация хранения информации саморегулируемой организации арбитражных управляющих обеспечивается ее единоличным исполнительным органом.

12. Перечень информации, подлежащей хранению в электронном виде, и перечень информации, подлежащей хранению на бумажных носителях, устанавливается решением коллегиального органа управления саморегулируемой организации арбитражных управляющих.

13. В саморегулируемой организации арбитражных управляющих должен обеспечиваться режим хранения информации, полученной в электронном виде, исключающий утрату, несанкционированную передачу третьим лицам, уничтожение или искажение информации.

При осуществлении перезаписи информации, полученной в электронном виде, на новые носители должны быть обеспечены аутентичность, полнота, достоверность, целостность и неизменность такой информации.

14. В случае реорганизации саморегулируемой организации арбитражных управляющих в форме слияния двух и более саморегулируемых организаций арбитражных управляющих или в форме присоединения одной саморегулируемой организации арбитражных управляющих к другой саморегулируемой организации арбитражных управляющих находящаяся на хранении и подлежащая хранению информация реорганизуемой саморегулируемой организации арбитражных управляющих может быть передана только вновь создаваемой в результате реорганизации в форме слияния саморегулируемой организации арбитражных управляющих или саморегулируемой организации арбитражных управляющих, к которой присоединилась соответствующая саморегулируемая организация арбитражных управляющих в результате реорганизации в форме присоединения.

15. Порядок уничтожения информации с истекшим сроком хранения определяется внутренними документами саморегулируемой организации арбитражных управляющих.