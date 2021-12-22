Психологи МГУ помогут артистам Театра Олега Табакова познать себя

Театр Олега Табакова (ТОТ) продолжает взятый в этом году курс на погружение в себя - в работе не только над ролью, но и над собой будущим артистам теперь будут помогать Психологический институт Российской академии образования и факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве уже подписано, коснется оно театрального образования и студентов Школы Олега Табакова.

Документ скрепили подписями художественный руководитель Театра и Школы Олега Табакова, народный артист России Владимир Машков и декан факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, директор Психологического института РАО, доктор психологических наук, академик РАО Юрий Зинченко.

- Год науки календарно подходит к концу, но для нашего театра он не заканчивается - ведь без науки психологический русский театр невозможен, - отметил Владимир Машков и процитировал Константина Станиславского, который говорил, что высшее счастье - в познании жизни и самого себя.

- Особенно это важно для артиста. Мы ведь помним, что существуют артисты-творцы и просто талантливые исполнители. Это сотрудничество принесет много пользы для жизни своего человека духа, поможет прийти к вдохновению и в то правильное состояние, когда эмоциональная и интеллектуальная сферы работают на полную, - подчеркнул худрук.

Юрий Зинченко рассказал, что психологи в театре - это не какое-то ноу-хау, а давняя традиция в России, и напомнил о "Моцарте психологии" - Льве Выготском.

- Он очень много времени посвящал театру, общался с режиссерами, артистами, а в так называемый Гомельский период стал даже театральным критиком. Причем его волновали не столько вопросы контекста, столько подтекста.

Психология поможет будущим артистам не только освоить профессию, но и познать самих себя, уверен Юрий Зинченко. И через сферу эмоций, и через рациональные и иррациональные области.

Уже сейчас идет исследование психологических особенностей студентов Театральной Школы Олега Табакова (ТШТ). Полученные научные данные лягут в основу разработки образовательного маршрута будущих артистов - учтут их возрастно-психологические и индивидуально-психологические особенности. Ведущие психологи страны совместно с педагогами ТШТ в дальнейшем создадут научно-методические рекомендации по использованию психологии в учебном процессе и научно обоснованные подходы, призванные помочь артисту в работе.