Путин может принять участие в матче Ночной хоккейной лиги под Новый год

Президент по традиции может принять участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги, правда, на этот раз не на Красной площади. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На Красной площади в этом году не запланировано. Но то, что какой-то матч с участием президента состоится, мы не исключаем. Мы вас обязательно проинформируем", - сказал Песков.

Напомним, что в прошлом году матч не проводился из-за пандемии, а вот в 2019 году Владимир Путин вышел на лед на Красной площади в конце декабря.