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22.12.2021 19:08
Рубрика: Власть

Путин обсудил с премьер-министром Люксембурга гарантии безопасности

Текст: Кира Латухина

Президент России провел телефонный разговор с премьер-министром Люксембурга. Владимир Путин и Ксавье Беттель обсудили вопросы, связанные с перспективами урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, а также миграционную ситуацию на границах Беларуси со странами Евросоюза, сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
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Президент России дал принципиальную оценку деструктивных действий Киева, которые привели к тупику в переговорах по разрешению внутриукраинского кризиса. Была подчеркнута необходимость полного и безусловного выполнения Киевом минского "Комплекса мер".

Беттель попросил рассказать о российской инициативе по гарантиям безопасности, исключающим продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России систем оружия, и Путин его проинформировал.

Премьер-министр Люксембурга высказался за более интенсивные контакты между структурами ЕС и российскими представителями. Лидеры также обменялись поздравлениями по случаю наступающих рождественских и новогодних праздников.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Люксембург Президент Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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