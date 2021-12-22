Путин рассказал о мерах по накачке экономики

России пришлось принять некоторые меры, связанные с накачкой экономики денежными средствами. Об этом сообщил президент на встрече с главой "Деловой России" Алексеем Репиком в Кремле.

Репик заметил не очень ответственное поведение ряда зарубежных стран, "которые деньги печатают, вбрасывают в экономику". "Мы вынуждены были тоже предпринять ряд мер, связанных с небольшой накачкой. Но что делать? Но мы делали это гораздо более осмотрительно", - сказал Владимир Путин.

"Абсолютно точно", - подчеркнул собеседник, выразив надежду, что получится не только продолжить реализацию крупнейших проектов, но и запустить много новых. "Так и будет", - оценил президент.