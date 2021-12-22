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22.12.2021 19:48
Рубрика: Экономика

Растет спрос на транзит грузов по Севморпути

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 291(8642)
Компании из Китая, Норвегии, Дании, Германии увеличили перевозку грузов по Северному морскому пути (СМП). Доля транзитных грузов в 2021 году в общем объеме выросла с 4 до 6%, сообщили в Госкорпорации "Росатом". Но полностью использовать потенциал транспортной артерии мешает неразвитость инфраструктуры и отсутствие плана, считают эксперты.

Почти за полный 2021 год по Севморпути прошло 33,6 млн тонн грузов, более 2 млн тонн из них - транзит. Из прогноза следует, что общий грузопоток по водной транспортной артерии по итогам года вырастет на 3% к показателям 2020 года, а транзит - на 59%. По данным мониторинга Общественного совета СМП, в восточном направлении везут железорудный концентрат, древесину, уголь, в западном - в основном грузы в контейнерах, то есть готовые товары и технику.

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
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Россия изначально делала ставку на эту транспортную артерию как на удобный транзитный путь. Министр транспорта Виталий Савельев ранее заявлял, что к 2024 году планируется выйти на круглогодичное использование СМП. С особым интересом о развитии СМП заговорили в период пандемии, нарушившей традиционные логистические цепочки. Показательным стал кризис марта 2021 года, когда перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз "Эвер Гивен" вызвал коллапс в мировых грузоперевозках. Однако воспользоваться в полной мере Севморпутем пока не получается, доказательство тому стали проблемы с северным завозом осенью 2021 года.

В "Востокгосплане" пояснили "РГ", что транзитные перевозки по СМП растут из-за переключения международных транспортных потоков. Но основное препятствие - недостаток в инфраструктуре. СМП, безусловно, будет развиваться, считает заведующий московским отделом Института проблем транспорта РАН Владимир Цыганов. Но для полноценного использования транспортной артерии нужно правильное управление, необходим резерв ледоколов на случаи непредвиденных обстоятельств, говорит он. Однако чтобы зря не тратить средства на перегон ледоколов решения об их подключении должны приниматься с использованием искусственного интеллекта. Кроме того, нужен единый центр сбора и обработки информации от ведомств и частных компаний для планирования движение грузов, добавляет эксперт.

Как отмечают в "Востокгосплане", "Росатом" создает единую платформу цифровых сервисов СМП. Инициирован проект по организации транзитной контейнерной линии. К 2030 году планируется выйти на перевозку 5 млн TEU (20-футовых контейнеров).

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Евгений Гайва
Экономика Товары и цены Компании Госкорпорации Росатом

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